Agencias

Nombrado el ministro de Medio Ambiente tras el veto a un dirigente del partido ultra Automovilistas

El presidente de República Checa, Petr Pavel, ha nombrado este lunes al nuevo ministro de Medio Ambiente después de que el puesto fuera ocupado temporalmente por el ministro de Exteriores, Petr Macinka, tras la polémica por el veto al presidente honorario de Automovilistas Por Sí Mismos, Filip Turek, por sus posiciones sobre el cambio climático.

"He nombrado a Igor Cerveny ministro de Medio Ambiente. Me complace que el gobierno pueda ejercer plenamente sus funciones a partir de hoy. Espero que el nuevo ministro devuelva al departamento la esencia de su labor, que es proteger el medio ambiente en beneficio de todos los ciudadanos de este país", ha afirmado el presidente checo, insistiendo en que este debería ser "el criterio principal" en su toma de decisiones al frente del Ministerio.

Cerveny, también del partido Automovilistas, ha jurado el cargo como nuevo titular de Medio Ambiente, señalando que su primera prioridad será el programa de subvenciones destinado a apoyar la eficiencia energética en viviendas, como el aislamiento térmico, paneles solares o sistemas de calefacción ecológicos, según ha recogido Radio Praga.

De esta forma, el país busca poner fin a la crisis abierta después de que Pavel se negara a designar al frente de esta cartera a Turek por sus posturas negacionistas del cambio climático. Automovilistas, una formación populista de derechas basada en la oposición a las políticas climáticas de la Unión Europea, ha entrado como socio minoritario en el seno del Ejecutivo de Andrij Babis.

La formación de gobierno, con el veto a Turek, exacerbó las tensiones entre esta formación y la oficina presidencial, en un polémica que llegó a las calles con manifestaciones favorables al presidente checo y al Parlamento, donde se debatió una moción de censura por los mensajes amenazantes que Macinka envió a Pavel, por negarse a nombrar a un compañero de su partido como titular de Medio Ambiente.

EuropaPress

