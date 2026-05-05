Venezuela designa a un gobernador ante el FMI, según el presidente del Banco Central

Caracas, 4 may (EFE).- El vicepresidente sectorial de Economía en Venezuela, Calixto Ortega, fue designado como gobernador del país ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), informó este lunes el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Luis Pérez.

"Aunque eso ya tiene dos o tres semanas que sucedió (...), ya hay gobernador en el Fondo Monetario Internacional. El doctor Calixto Ortega es el gobernador de Venezuela para el Fondo Monetario Internacional", informó Pérez durante una entrevista con el canal estatal Venezolana de Televisión.

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"Eso quiere decir no solamente que estamos en proceso de recuperar relaciones, es que ya estamos ahí, ya tenemos derecho a voz, derecho a voto", añadió el presidente del BCV, que apostó por normalizar las relaciones con este organización.

El pasado 16 de abril, el FMI anunció la reanudación de sus relaciones con Venezuela bajo la Administración de la presidenta interina Delcy Rodríguez, tras haberlas suspendido en 2019 por cuestiones de "reconocimiento del gobierno", informó entonces la directora gerente Kristalina Georgieva.

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El FMI anunció en Washington la reanudación de sus relaciones con Venezuela, una decisión adoptada en consonancia con "las opiniones de los miembros del Fondo Monetario Internacional que representan la mayoría del poder de voto total del FMI", según el comunicado oficial difundido por el organismo.

El Fondo recordó, además, que Venezuela es miembro de la institución desde 1946, pero que las relaciones con el país habían sido suspendidas en marzo de 2019, cuando el organismo decidió pausar sus contactos "debido a cuestiones de reconocimiento del gobierno".

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Venezuela atravesó una dura crisis política ese año, cuando Nicolás Maduro asumió un nuevo mandato que la oposición consideró ilegítimo, llevando a la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente, que fue reconocido por decenas de países alrededor del mundo. EFE

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