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El Torneo Apertura del fútbol argentino definió sus cruces de octavos de final

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Buenos Aires, 4 may (EFE).- Tras completarse la reprogramada novena jornada del Torneo Apertura quedaron definidos este lunes los cruces de octavos de final que se disputarán entre sábado y domingo.

La derrota de Defensa y Justicia, el empate de Vélez con Newell’s Old Boys y la ajustada victoria de Instituto ante Estudiantes en Río Cuarto, no modificaron los emparejamientos de la primera instancia de la fase eliminatoria.

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Luego de las 16 jornadas, los partidos del sábado quedaron así: Boca-Huracán, Argentinos Juniors-Lanús, Talleres de Córdoba-Belgrano de Córdoba e Independiente Rivadavia-Unión de Santa Fe.

Para el domingo quedaron establecidos los restantes cuatro juegos: River Plate-San Lorenzo, Vélez Sarsfield-Gimnasia y Esgrima La Plata, Estudiantes de La Plata-Racing Club y Rosario Central-Independeinte.

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Los cuartos de final se disputarán entre el 12 y el 13 de mayo, las semifinales el fin de semana siguiente y la final se jugará el 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. EFE

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