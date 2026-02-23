Mueren cerca de diez personas y más de 30 resultan heridas en un accidente de autobús en Afganistán

Entre las consecuencias de este accidente, las autoridades confirmaron que entre los fallecidos se incluyen menores de edad y varios de los heridos permanecen en estado crítico, por lo que el número de víctimas podría aumentar en las siguientes horas. Según reportó Amu TV, el incidente involucró a un autobús que se desplazaba por la provincia de Badgis, en el oeste de Afganistán, transportando pasajeros entre Herat y Qala-e-Nau.

De acuerdo con información difundida por Amu TV y citada por las autoridades locales instauradas tras la llegada de los talibán al poder en agosto de 2021, el accidente ocurrió cuando el conductor del vehículo perdió el control, lo que provocó que el autobús se saliera del camino y volcara a la altura del área de Sabzaq. El portavoz de la Policía provincial, Sediqulá Sediqi, explicó que la causa principal del siniestro fue “negligencia” por parte del conductor.

El balance provisional establece el fallecimiento de nueve personas, incluidas varias niñas y niños, y un total de 35 pasajeros heridos según consignó Amu TV, generando preocupación entre los responsables sanitarios y autoridades locales por la gravedad de algunas lesiones. Varios heridos presentan una condición crítica, lo que impide descartar nuevas muertes en el corto plazo.

Amu TV detalló que los servicios de emergencia y equipos sanitarios acudieron al lugar del accidente poco después del siniestro, asistiendo a los heridos y trasladando a los más graves a centros médicos de la provincia de Badgis. Las autoridades policiales iniciaron procedimientos para investigar el estado del autobús y las circunstancias precisas del vuelco, con especial atención al papel del conductor.

Según publicó Amu TV, este tipo de accidentes de tráfico representan un desafío en la región, donde las carreteras suelen carecer de mantenimiento adecuado y los controles de seguridad vehicular presentan deficiencias. La provincia de Badgis, situada en el oeste del país, conecta varias ciudades principales y es transitada habitualmente por vehículos de pasajeros, lo que incrementa el riesgo de incidentes de este tipo.

El medio Amu TV indicó que, tras el accidente, familiares de las víctimas se desplazaron a los hospitales locales para obtener información sobre el estado de los heridos y los fallecidos. Las autoridades confirmaron que los equipos de rescate y los cuerpos de seguridad seguirán colaborando en las labores de auxilio y asistencia a las personas afectadas por el siniestro.

Las investigaciones abiertas intentarán esclarecer si otros factores contribuyeron al accidente, además de la posible negligencia atribuido al conductor, y si existen responsabilidades adicionales relacionadas con el estado del autobús o las condiciones de la carretera. Mientras tanto, la situación médica de varios pasajeros continúa siendo de suma atención para las autoridades de salud de Badgis y para los organismos encargados de la gestión de emergencias, según informó Amu TV.

Hasta el momento, las autoridades talibán respaldadas en la región han reiterado su compromiso con la mejora de los estándares de seguridad en el transporte y la necesidad de aumentar la vigilancia para prevenir nuevos accidentes de esta magnitud. El evento ha reavivado la discusión local sobre las condiciones del sistema vial afgano y la atención a víctimas en entornos rurales, según detalló Amu TV. La cifra provisional de víctimas y el alcance del suceso se mantienen en revisión, de acuerdo al seguimiento oficial proporcionado por la Policía provincial y los servicios sanitarios consultados por el mismo medio.