Hugo Castejón reaparece con su nuevo single tras la agresión que paralizó su carrera: "No voy a esconderme"

Hugo Castejón ha regresado a la actualidad musical con el lanzamiento de "Se Va Pal Club", un nuevo single acompañado de videoclip que marca su vuelta a la escena artística tras varios meses de silencio. El estreno, que había generado expectación en distintos programas de televisión durante las últimas semanas, despeja finalmente la incógnita sobre el anuncio que el artista había reservado para este 5 de junio.

La nueva producción, concebida con vocación internacional, estuvo a punto de ver la luz meses atrás. Sin embargo, los planes se vieron alterados después de que Castejón sufriera una agresión apenas un día después de regresar a España desde Miami, donde había completado el proyecto.

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Según ha explicado el propio artista, aterrizó en Madrid con la canción terminada y el videoclip ya grabado en la ciudad estadounidense. No obstante, un incidente inesperado obligó a paralizar un lanzamiento que se encontraba listo para su publicación.

"Llegué de Miami un viernes con la canción grabada, el videoclip listo y la ilusión en lo más alto para lanzar este proyecto. Al día siguiente, una agresión lo cambió todo. Han sido meses de recuperación y de paciencia para volver a levantar un proyecto que creía listo para compartir con el público, pero aquí estoy. 'Se va pal club' es mi respuesta: música, actitud y ganas de seguir adelante. No me voy a esconder y no voy a dejar que nadie escriba mi historia por mí", ha declarado Castejón.

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Miami ocupa un lugar destacado en la trayectoria del artista, ya que fue allí donde inició su carrera musical hace más de una década. Desde entonces, ha desarrollado diversos proyectos entre España, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica.

Más allá de una nueva propuesta musical, el lanzamiento de "Se Va Pal Club" simboliza para el cantante la culminación de una etapa marcada por la adversidad y la recuperación. Con una estética internacional, imágenes grabadas en Miami y una apuesta por los ritmos urbanos, el tema transmite un mensaje centrado en disfrutar del presente y seguir avanzando.

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