Mueren cerca de 20 personas tras caer un autobús a un río en Nepal

Las labores de búsqueda y rescate en el distrito de Dhading, Nepal, continúan después de que un autobús se precipitara a las aguas del río Trishuli, dejando una cifra considerable de víctimas y heridos, según reportó el diario The Kathmandu Post. Decenas de personas permanecen hospitalizadas por heridas de diversa gravedad mientras equipos de emergencia mantienen los operativos en la zona del accidente. La movilización de fuerzas del Ejército y de la Policía busca dar respuesta a la magnitud del siniestro y localizar posibles desaparecidos, de acuerdo con los medios locales.

The Kathmandu Post informó que el incidente ocurrió en la mañana de este lunes en las inmediaciones de Chinadhara, región situada en el centro de Nepal, cuando el autobús salió de la vía y cayó al río Trishuli. El jefe de la Policía de Tráfico de Dhading, Shishir Thapa, indicó al citado medio que hasta el momento han confirmado al menos 18 fallecidos tras el accidente; las autoridades detallaron que la cifra aún podría modificarse mientras avanzan los trabajos de rescate y recopilación de información.

Los servicios médicos ingresaron a 25 personas en hospitales tras el suceso, señaló The Kathmandu Post. Los heridos presentan diferentes niveles de gravedad y reciben atención en centros de la localidad y áreas próximas, mientras familiares de las víctimas y residentes de Dhading aguardan novedades sobre sus allegados. Algunas personas lograron ser extraídas directamente del autobús por socorristas y voluntarios, detalló el medio.

Tanto efectivos policiales como personal militar han sido desplegados en la zona del suceso por las autoridades de Nepal. De acuerdo con lo publicado por The Kathmandu Post, las operaciones se concentran en la recuperación de cuerpos y la localización de eventuales desaparecidos, en tanto que equipos de emergencias gesticulan sobre el terreno con apoyo de habitantes de la región. La fuerza del caudal y las condiciones geográficas complican las labores de rescate, según precisaron portavoces citados en la cobertura.

La causa exacta por la que el vehículo perdió el control y salió de la carretera aún no ha sido esclarecida, dado que la investigación se encuentra en fase inicial. Las autoridades locales no han ofrecido información adicional sobre las circunstancias previas al vuelco o sobre el número total de pasajeros que se encontraban a bordo del autobús. Los antecedentes de siniestralidad vial en la región central nepalí y las condiciones de las infraestructuras viarias son factores que serán examinados por los equipos de investigación, según explicó The Kathmandu Post.

El río Trishuli, próximo a la zona del accidente, es conocido en Nepal por su curso accidentado y su relevancia como vía fluvial. El episodio ha generado preocupación entre residentes y organismos de seguridad vial de Dhading, quienes insisten en la importancia del monitoreo temprano de incidentes en áreas de acceso difícil.

Las autoridades han dispuesto la atención psicológica y el acompañamiento a los familiares de las víctimas mientras prosiguen los trabajos en el entorno del río Trishuli. El seguimiento del operativo de emergencia se relata tanto por medios nacionales como por la prensa internacional, que mantiene especial interés en la evolución del balance de afectados y en los avances de la investigación policial, según consignó The Kathmandu Post.

Los grupos de rescate voluntario, junto con integrantes del Ejército y la Policía, mantienen presencia constante cerca de Chinadhara. Los operativos también contemplan la remoción de los restos del autobús accidentado y la verificación minuciosa del caudal fluvial para descartar la presencia de otras víctimas, reportó el medio nepalí.

Las instituciones sanitarias regionales confirmaron la recepción de pacientes con heridas severas y han solicitado donaciones de sangre para cubrir las necesidades hospitalarias derivadas del accidente, conforme a la información recabada por The Kathmandu Post. Las acciones inmediatas se concentran en la estabilización de los heridos, mientras comités locales coordinan la asistencia a las familias afectadas en la zona de Dhading.