Los talibán presentan una "queja formal" ante la ONU por los ataques de Pakistán contra Afganistán

Nasir Faiq, encargado de negocios de los talibán ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), solicitó una investigación internacional sobre los recientes bombardeos realizados por Pakistán contra territorio afgano, tras informar que los ataques causaron la muerte de más de una decena de civiles, entre los que se encontraban mujeres y menores. Según consignó el medio que dio a conocer la noticia, Faiq también exigió ante el Consejo de Seguridad de la ONU la suspensión inmediata de estas operaciones militares y una evaluación independiente sobre lo ocurrido en la frontera.

De acuerdo con lo detallado por la fuente, las actuales autoridades en Kabul, instauradas en 2021 tras el regreso de los talibán al poder, formalizaron su queja por escrito ante el principal órgano de seguridad internacional. “La misión permanente de Afganistán presentó formalmente una queja ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en relación con esta grave violación”, comunicó Faiq en un mensaje difundido mediante redes sociales. En esa declaración pública condenó la ofensiva y enfatizó la “trágica pérdida de vidas civiles, incluidas mujeres y niños”.

El diplomático reclamó el cese inmediato de los ataques, una revisión minuciosa y neutral de los hechos reportados y el respeto íntegro a la soberanía nacional afgana. Asimismo, Faiq demandó la adhesión estricta a la Carta de Naciones Unidas y la observancia del Derecho Internacional. Las críticas a Islamabad por incursiones transfronterizas han sido sostenidas por parte de las autoridades afganas, especialmente luego de los episodios más recientes.

Según publicó la misma fuente, los talibán acusaron el pasado domingo a fuerzas armadas paquistaníes de haber causado la muerte de 17 personas en los ataques, señalando que se trató de civiles. Pakistán, por su parte, justificó la operación como una acción de represalia frente a recientes atentados suicidas cometidos en su territorio. El gobierno de Islamabad afirmó que sus fuerzas dirigieron los ataques contra supuestos campamentos y refugios de milicianos del grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocidos como talibanes paquistaníes, así como del grupo Estado Islámico.

El medio detalló que la frontera entre Afganistán y Pakistán es una zona con altos índices de inseguridad desde hace años, debido a la actividad de organizaciones armadas como el TTP. Islamabad sostiene que tanto los talibán afganos como la India han colaborado o facilitado apoyo para operaciones del TTP, aunque tanto Kabul como Nueva Delhi han rechazado esas acusaciones públicamente.

En informes anteriores, la fuente recordó que el peor momento de escalada militar reciente se produjo en octubre del año pasado, cuando durante dos días se registró un cruce intenso de bombardeos y tiroteos en varios puntos fronterizos. Según registros del ejército paquistaní, esos enfrentamientos del 10 y 11 de octubre de 2023 dejaron un saldo de 23 soldados muertos y 29 heridos de sus filas, junto a unos 200 militantes talibanes abatidos. Desde el bando talibán no se notificó el número de bajas propias, pero indicaron que la cifra de efectivos paquistaníes fallecidos habría alcanzado los 60.

Tras cada uno de estos incidentes, las versiones y denuncias cruzadas han incrementado las tensiones diplomáticas y militares en la zona, marcando una tendencia de hostilidad y agravamiento de la situación humanitaria, de acuerdo con los reportes de la fuente. Frente a la continuidad de ataques e imputaciones por supuestos apoyos a grupos armados, la situación en la frontera sigue sin una resolución estable y con nuevas peticiones de intervención internacional, como la elevada esta semana ante el Consejo de Seguridad de la ONU.