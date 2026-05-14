Taiwán responde a Xi que China es "el único riesgo para la paz regional"

Las autoridades de Taiwán han respondido este jueves al presidente chino, Xi Jinping, que Pekín es la única fuente de "riesgo para la paz regional" después de que en su cumbre con el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera de posibles "conflictos" con Washington si "no se gestiona bien" la situación en Taiwán.

"Pekín es el único riesgo para la paz y la estabilidad regional", ha indicado el Ministerio de Exteriores taiwanés en declaraciones a la agencia de noticias NCA, al tiempo que ha reiterado su cooperación con Estados Unidos para garantizar la seguridad y la prosperidad regionales.

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De lado de Taipéi han insistido en que Pekín no tiene derecho a representar a Taiwán en ningún ámbito internacional y no está subordinada al resto de China. En general, sobre la cita entre Trump y Xi, la portavoz del Ejecutivo taiwanés, Michelle Lee, ha valorado que "contribuya a la estabilidad regional y gestione los riesgos planteados por la expansión autoritaria", en referencia a las aspiraciones unificadoras de China sobre la isla.

En medio de la primera visita oficial de un líder estadounidense a Pekín en casi nueve años, Lee ha valorado el contacto estrecho con la delegación estadounidense durante el viaje a China y ha agradecido a Washington por reivindicar su apoyo a Taiwán en la cita, según recoge CNA.

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AVISO DE CHINA SOBRE LA RELACIONES CON TAIWÁN

En el marco de la cumbre entre los líderes de las dos superpotencias, Xi ha advertido frente a su par estadounidense que "independencia de Taiwán y paz en el estrecho" son ideas "incompatibles" y que si Washington y Pekín "no gestionan bien" este asunto "surgirán fricciones e incluso conflictos" entre ambos, llevando las relaciones bilaterales a "una situación muy peligrosa".

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"Si se gestiona adecuadamente, las relaciones entre ambos países podrán mantenerse estables en general. Si no se gestiona bien, surgirán fricciones e incluso conflictos entre ambos países, lo que empujará las relaciones entre China y Estados Unidos a una situación muy peligrosa", ha manifestado en declaraciones recogidas por la agencia Xinhua desde el Gran Salón del Pueblo de la plaza de Tiananmén, en Pekín, donde se ha reunido con Trump en el primer acto de la cumbre de dos días durante la que mantendrán distintas reuniones y encuentros.

El líder chino ha descrito la cuestión de Taiwán como "el asunto más importante en las relaciones" con Washington, incidiendo en que "la independencia de Taiwán y la paz en el estrecho de Taiwán son incompatibles". Antes del viaje, Trump ha reivindicado su buena relación con Xi para descartar que Pekín vaya a realizar ningún movimiento en torno al territorio, alegando que China sabe que Estados Unidos no quiere que esto suceda.

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