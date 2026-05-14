OpenAI apoya dos proyectos de Ley que regulan la IA en materia de seguridad infantil

OpenAI ha anunciado su apoyo a dos leyes estadounidenses que pretenden crear entornos digitales seguros para los niños y adolescentes y establecer normas específicas para la inteligencia artificial (IA).

La firma tecnológica ha dado su apoyo a dos proyectos de ley de Estados Unidos con los que considera que se establecen normas específicas para la IA en materia de seguridad infantil y se avanza hacia un marco nacional para la seguridad de esta tecnología.

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Uno de ellos es la Ley de Seguridad en Línea para Niños (KOSA, por sus siglas en inglés), propuesta por la senadora republicana por Tennessee Marsha Blackburn y por el senador demócrata por Connecticut Richard Blumenthal.

KOSA busca que las empresas implementen configuraciones específicas para los menores de edad, con controles parentales ampliados, para que ofrecer experiencias digitales seguras, incluidas las de la IA. También les hace asumir una mayor responsabilidad por los daños causados 'online'.

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"Los jóvenes deben poder beneficiarse de la IA de forma segura, adecuada a su edad y con apoyo real, incluyendo derivaciones a recursos de crisis y notificaciones a los padres en situaciones de seguridad graves", señalan desde OpenAI en el comunicado compartido en su blog de asuntos globales 'The Prompt'.

Esta intención se basa en el establecimiento de medidas de protección desde el principio en los servicios digitales, "antes de que estas tecnologías se integren por completo en la vida cotidiana", como señala que ha ocurrido en el caso de las redes sociales.

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El segundo es el SB 315 de Illinois, una iniciativa sobre seguridad de la IA que sigue el ejemplo de las leyes promulgadas en California y Nueva York, y que OpenAI apoya porque "promueve un enfoque basado en el riesgo, centrado en los modelos más capaces y los daños de mayor gravedad".

En concreto, este proyecto de ley exige establecer requisitos claros en materia de prácticas de seguridad, transparencia, notificación de incidentes y rendición de cuentas para los sistemas de IA más avanzados.

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OpenAI considera, además, que SB 315 de Illinois puede ayudar a impulsar "un marco coherente a nivel nacional".