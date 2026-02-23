Agencias

Los Reyes recibirán este miércoles en La Zarzuela al Equipo Español de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina

Los Reyes Felipe VI y Doña Letizia recibirán este miércoles, a las 15.30 horas, en el Palacio de La Zarzuela al Equipo Español participante en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, que concluyeron este domingo.

Según informó Casa Real, Sus Majestades recibirán en audiencia este miércoles en La Zarzuela a la delegación española desplazada para los Juegos de Invierno celebrados en Milán y Cortina d'Ampezzo del 6 al 22 de febrero.

Desde las 15.30 horas, Felipe VI y Doña Letizia saludarán a los 20 deportistas que participaron en los Juegos de Invierno, evento olímpico del que España vuelve con el oro de Oriol Cardona --emulando la hazaña dorada de 'Paquito' Fernández Ochoa en 1972-- y el bronce de Ana Alonso en la modalidad individual de esquí de montaña, además de la presea de bronce lograda por ambos deportistas en la final de relevo mixto de dicha disciplina.

