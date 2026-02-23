Agencias

Las autoridades de Gaza elevan a 615 los muertos por ataques de Israel desde el alto el fuego

El Ministerio de Sanidad en el enclave palestino reporta que las víctimas fatales y lesionados aumentan tras la reanudación de la violencia, mientras muchos cuerpos siguen sin ser recuperados y las fuerzas permanecen distribuidas en la llamada línea amarilla

Guardar

El Ministerio de Sanidad en la Franja de Gaza ha informado que al menos 726 cadáveres han sido recuperados en áreas donde las fuerzas israelíes se habían retirado, según consignó la agencia Europa Press. Los equipos médicos y de rescate han enfrentado dificultades para acceder a ciertas zonas del enclave debido a la presencia militar y la destrucción de infraestructuras, lo que ha impedido la recolección de cuerpos de personas fallecidas que permanecen bajo escombros o en las calles.

De acuerdo con Europa Press, las autoridades gazatíes, bajo administración del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), actualizaron este lunes la cifra de víctimas mortales tras la reanudación de ataques israelíes posterior al alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre de 2025. Desde esa fecha se contabilizan al menos 615 fallecidos y 1.651 personas heridas como consecuencia de las hostilidades. Las cifras reflejan el incremento sostenido de víctimas a pesar de los acuerdos de cese al fuego promovidos por Estados Unidos y otras partes internacionales.

Las tropas israelíes actualmente mantienen su despliegue dentro de la denominada 'línea amarilla', controlando aproximadamente el 53% del territorio de la Franja, según reportó Europa Press. Esta franja territorial establece el área operativa de las fuerzas, en cumplimiento con los términos del acuerdo vigente. La posesión militar sobre esa porción del enclave ha limitado el movimiento de ambulancias y equipos de protección civil, dificultando el acceso a víctimas y la prestación de servicios de emergencia.

En el informe del Ministerio de Sanidad gazatí, recopilado por Europa Press, se advierte que la cifra total de víctimas desde el inicio de la ofensiva israelí en respuesta a los hechos del 7 de octubre de 2023 asciende ya a 72.073 muertos y 171.749 heridos. El Ministerio detalla que estos números podrían aumentar “ya que aún hay víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles en lugares a los que hasta ahora no han podido llegar las ambulancias y los equipos de Protección Civil”.

Durante la última jornada, el Ministerio de Gaza confirmó una muerte adicional a consecuencia de la ofensiva israelí. El Ejército de Israel, citado por Europa Press, manifestó en un comunicado oficial que la persona fallecida era “un terrorista que cruzó la 'línea amarilla' y se acercó a las fuerzas de una forma que suponía una amenaza inmediata”. “Inmediatamente después de la identificación, las fuerzas eliminaron al terrorista para eliminar la amenaza”, detalló el comunicado. El documento añade que las tropas “están desplegadas en la zona en línea con el acuerdo” y que “seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza inmediata”.

Las cifras proporcionadas y la situación reportada por Europa Press ponen en evidencia la continuidad de los enfrentamientos y el impacto directo sobre la población civil, así como las dificultades logísticas y humanitarias derivadas de la presencia militar y los bombardeos en la Franja de Gaza.

La Agencia resalta la falta de acceso a zonas controladas por las tropas, situación que retrasa la recuperación de cuerpos y la atención a sobrevivientes, lo que podría implicar la existencia de numerosos fallecidos aún no registrados oficialmente. Las instituciones médicas y humanitarias han destacado los retos permanentes que enfrentan para entregar ayuda y auxilio a quienes se encuentran atrapados en áreas todavía bajo peligro, según los informes recogidos por Europa Press.

La evolución de los enfrentamientos y la distribución de fuerzas en la ‘línea amarilla’ continúan condicionando la situación sobre el terreno y las posibilidades de una recuperación plena de cuerpos y atención médica a heridos. Las autoridades gazatíes mantienen la actualización periódica de las cifras de víctimas y lanzan llamados hacia la comunidad internacional para garantizar corredores seguros que permitan el acceso de servicios básicos y de rescate, puntualiza Europa Press.

Temas Relacionados

GazaIsraelHamásMinisterio de Sanidad gazatíEstados UnidosFranja de GazaLínea amarillaConflicto armadoEjército israelíProtección CivilEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Un grupo de colonos incendia una mezquita en Cisjordania y realiza pintadas en sus muros

Un grupo de colonos incendia

Ucrania asegura haber "restaurado el control" desde enero en más de 400 kilómetros cuadrados de territorio

Ucrania asegura haber "restaurado el

Perú y México concentran más la mitad de la oferta de experiencias turísticas en América Latina, según Mabrian

De acuerdo con un informe de Mabrian, Perú y México abarcan casi la totalidad de las alternativas de actividades que buscan los viajeros en la región, superando ampliamente a Colombia, República Dominicana, Brasil y Argentina en diversidad de opciones

Perú y México concentran más

Perú y México concentran más de la mitad de la oferta de experiencias turísticas en América Latina, según Mabrian

El último informe de Mabrian by Data Appeal revela que dos países reúnen el porcentaje más alto de actividades de la región, impulsando el sector turístico y superando ampliamente a destinos tradicionales, especialmente en propuestas culturales, aventura y gastronomía

Perú y México concentran más

Una veintena de personas quedan atrapadas durante más de cinco horas en el ascensor de la torre Skytree de Tokio

Después de verse obligados a permanecer horas sin poder salir, todos los visitantes, incluidos niños, fueron rescatados ilesos tras la repentina falla de un elevador en el icónico edificio, que estará inhabilitado mientras se investigan los hechos

Una veintena de personas quedan