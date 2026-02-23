Las autoridades de Gaza elevan a 615 los muertos por ataques de Israel desde el alto el fuego

El Ministerio de Sanidad en la Franja de Gaza ha informado que al menos 726 cadáveres han sido recuperados en áreas donde las fuerzas israelíes se habían retirado, según consignó la agencia Europa Press. Los equipos médicos y de rescate han enfrentado dificultades para acceder a ciertas zonas del enclave debido a la presencia militar y la destrucción de infraestructuras, lo que ha impedido la recolección de cuerpos de personas fallecidas que permanecen bajo escombros o en las calles.

De acuerdo con Europa Press, las autoridades gazatíes, bajo administración del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), actualizaron este lunes la cifra de víctimas mortales tras la reanudación de ataques israelíes posterior al alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre de 2025. Desde esa fecha se contabilizan al menos 615 fallecidos y 1.651 personas heridas como consecuencia de las hostilidades. Las cifras reflejan el incremento sostenido de víctimas a pesar de los acuerdos de cese al fuego promovidos por Estados Unidos y otras partes internacionales.

Las tropas israelíes actualmente mantienen su despliegue dentro de la denominada 'línea amarilla', controlando aproximadamente el 53% del territorio de la Franja, según reportó Europa Press. Esta franja territorial establece el área operativa de las fuerzas, en cumplimiento con los términos del acuerdo vigente. La posesión militar sobre esa porción del enclave ha limitado el movimiento de ambulancias y equipos de protección civil, dificultando el acceso a víctimas y la prestación de servicios de emergencia.

En el informe del Ministerio de Sanidad gazatí, recopilado por Europa Press, se advierte que la cifra total de víctimas desde el inicio de la ofensiva israelí en respuesta a los hechos del 7 de octubre de 2023 asciende ya a 72.073 muertos y 171.749 heridos. El Ministerio detalla que estos números podrían aumentar “ya que aún hay víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles en lugares a los que hasta ahora no han podido llegar las ambulancias y los equipos de Protección Civil”.

Durante la última jornada, el Ministerio de Gaza confirmó una muerte adicional a consecuencia de la ofensiva israelí. El Ejército de Israel, citado por Europa Press, manifestó en un comunicado oficial que la persona fallecida era “un terrorista que cruzó la 'línea amarilla' y se acercó a las fuerzas de una forma que suponía una amenaza inmediata”. “Inmediatamente después de la identificación, las fuerzas eliminaron al terrorista para eliminar la amenaza”, detalló el comunicado. El documento añade que las tropas “están desplegadas en la zona en línea con el acuerdo” y que “seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza inmediata”.

Las cifras proporcionadas y la situación reportada por Europa Press ponen en evidencia la continuidad de los enfrentamientos y el impacto directo sobre la población civil, así como las dificultades logísticas y humanitarias derivadas de la presencia militar y los bombardeos en la Franja de Gaza.

La Agencia resalta la falta de acceso a zonas controladas por las tropas, situación que retrasa la recuperación de cuerpos y la atención a sobrevivientes, lo que podría implicar la existencia de numerosos fallecidos aún no registrados oficialmente. Las instituciones médicas y humanitarias han destacado los retos permanentes que enfrentan para entregar ayuda y auxilio a quienes se encuentran atrapados en áreas todavía bajo peligro, según los informes recogidos por Europa Press.

La evolución de los enfrentamientos y la distribución de fuerzas en la ‘línea amarilla’ continúan condicionando la situación sobre el terreno y las posibilidades de una recuperación plena de cuerpos y atención médica a heridos. Las autoridades gazatíes mantienen la actualización periódica de las cifras de víctimas y lanzan llamados hacia la comunidad internacional para garantizar corredores seguros que permitan el acceso de servicios básicos y de rescate, puntualiza Europa Press.