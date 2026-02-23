La Cultural y Deportiva Leonesa despide al 'Cuco' Ziganda

Jorge Pérez y Julián Marín también dejan sus puestos en el cuerpo técnico tras la salida de José Ángel ‘Cuco’ Ziganda, quien asumió la dirección de la Cultural y Deportiva Leonesa en septiembre de 2025. El club, según informó este lunes, reconoció tanto la dedicación del entrenador navarro como la de sus colaboradores directos durante su etapa en el conjunto leonés, que atraviesa una situación crítica en LaLiga Hypermotion al permanecer en zona de descenso después de diez jornadas sin victorias.

De acuerdo con la información publicada por la entidad, Ziganda fue destituido tras el empate del equipo ante el Leganés (1-1), resultado que marcó el décimo partido consecutivo sin sumar un triunfo. La última victoria de la Cultural y Deportiva Leonesa tuvo lugar el 7 de diciembre frente a la SD Eibar (1-2). Tras esa fecha, el equipo sumó seis derrotas y cuatro empates, sin conocer la victoria en el año 2026. El club ocupa la antepenúltima posición en la clasificación con 27 puntos, cifra que le deja a tres de alcanzar la zona de permanencia.

Tal como consignó el comunicado de la Cultural y Deportiva Leonesa, el club expresó su agradecimiento a Ziganda por el trabajo ejercido durante su gestión: “Desde el club se agradece al técnico su trabajo, profesionalidad y dedicación durante el tiempo que ha estado al frente del banquillo culturalista, así como su implicación en el club a todos los niveles”. Además, la entidad valoró la labor de sus asistentes y mostró “los mayores éxitos personales y profesionales en el futuro” tanto al técnico como a sus colaboradores.

Ziganda, de 59 años, se hizo cargo del primer equipo después de la marcha de Raúl Llona, quien previamente había logrado el ascenso de la Cultural y Deportiva Leonesa a la división de plata. Desde entonces, el club buscó revertir una situación deportiva adversa, aunque sin éxito en las últimas semanas. Los resultados recientes provocaron la decisión de la directiva, en la que pesó la racha negativa y la proximidad de los puestos de descenso.

Según reportó la propia entidad en su comunicado, la dirigencia valoró la implicación del cuerpo técnico saliente en diversos ámbitos del club durante su ciclo, mostrando reconocimiento no sólo a los logros futbolísticos, sino también a la entrega profesional y humana demostrada por Ziganda, Jorge Pérez y Julián Marín. Estos nombres formaron parte de un equipo que intentó consolidar al conjunto leonés en la categoría tras el reciente ascenso.

La situación deportiva del equipo se agravó tras el empate frente al Leganés, que dejó al club sin victorias en 2026 y en posiciones de peligro en la tabla de LaLiga Hypermotion. Este contexto marcó el final de la etapa de Ziganda al frente del banquillo, mientras la directiva se prepara para buscar soluciones en el tramo decisivo de la temporada.

De acuerdo con los datos que maneja la institución, la Cultural y Deportiva Leonesa suma 27 puntos, situándose a tres de la zona que garantiza la salvación. La racha de resultados adversos y la incapacidad de sumar de a tres desde diciembre han impulsado a la entidad a proceder con el cambio de entrenador con el propósito de revertir la dinámica negativa que ha colocado en riesgo la permanencia en la categoría.

La salida de Ziganda marca un nuevo capítulo en la gestión del club, que en un plazo breve deberá definir la estrategia a seguir y quién asumirá el rol de entrenador para dirigir al equipo en las próximas jornadas del campeonato.