Israel anuncia la apertura de su primera embajada en Eslovenia tras la elección de Jansa como primer ministro

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha anunciado este jueves que el país abrirá su primera embajada en la capital de Eslovenia, Liubliana, tras la elección del ultraconservador y populista Janez Jansa, presidente del Partido Democrático de Eslovenia (SDS), como primer ministro del país europeo.

"La elección del primer ministro Janez Jansa marca un nuevo capítulo en las relaciones entre Israel y Eslovenia. Tras años de hostilidades del Gobierno anterior, ahora tenemos la oportunidad de reconstruir, fortalecer y profundizar en una verdadera asociación", ha indicado en redes sociales.

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Saar, que ha precisado que este paso representa "una nueva página" en las relaciones bilaterales, ha explicado que una embajada israelí "es más que una misión diplomática" y representa "una declaración de amistad, diálogo y una creencia compartida en la libertad, la democracia y la seguridad".

Israel y Eslovenia establecieron relaciones diplomáticas en abril de 1992, si bien la embajada israelí en Viena funcionaba como misión diplomática no residente en Eslovenia.

Durante el mandato del anterior Ejecutivo, liderado por el primer ministro, Robert Golob, Liubliana declaró 'persona non grata' a los ministros de Seguridad Nacional y Finanzas, Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, respectivamente, prohibiéndoles así la entrada al país.

El Gobierno esloveno anunció la prohibición total de la importación, exportación y tránsito de armas y equipo militar hacia y desde Israel. Asimismo, en septiembre de 2025 declaró como 'persona non grata' al primer ministro Benjamin Netanyahu, impidiéndole entrar en territorio esloveno al igual que Ben Gvir y Smotrich.

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El anuncio de Israel se produce el mismo día en el que la Asamblea Nacional eslovena ha aprobado el gabinete de Jansa, su cuarto mandato después de que Golob admitiera a finales de abril que no contaba con los escaños necesarios para formar gobierno tras una victoria ajustada de su partido, Movimiento Libertad (GS, por sus siglas en esloveno), en las últimas elecciones legislativas.