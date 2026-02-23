La AESAN alerta del riesgo de asfixia por unas gominolas de 'Hello Kitty' procedentes de Japón a través de Países Bajos

Una bolsa de plástico con sobres individuales de gominolas identificada como 'Gelatina Hello Kitty de manzana y konjak', marca Sanrio y de origen japonés, ha motivado una advertencia de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) sobre el peligro de asfixia asociado a su ingesta, tras detectarse este riesgo a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF). Según detalló la AESAN este domingo, el caso surgió por una notificación de alerta transmitida por las autoridades sanitarias neerlandesas, luego de que se identificó la presencia en el país de estos productos procedentes de Japón y comercializados a nivel europeo.

El medio de alerta fue, según consignó la propia AESAN, la red europea RASFF, destinada a la rápida comunicación de riesgos alimentarios. En la notificación, se señaló el potencial peligro para la salud y se precisó que la distribución inicial de estas gominolas abarca varias comunidades autónomas de España: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana. AESAN subrayó que no puede descartarse la posibilidad de una posterior redistribución a otras regiones, por lo que el alcance podría ser más amplio que el identificado en un comienzo.

La alerta se refiere específicamente a un producto de la reconocida franquicia infantil Hello Kitty. Según publicó AESAN, las gominolas se encuentran en formato de sobres individuales incluidos dentro de una bolsa de plástico y tienen como componentes destacados la manzana y el konjak. El konjak, presente en diversas golosinas importadas, se ha asociado en anteriores ocasiones al riesgo de asfixia, especialmente en productos que, por su textura, pueden resultar peligrosos al consumirlos en determinadas condiciones.

AESAN comunicó a las autoridades de las comunidades autónomas la información sobre la alerta, usando para ello el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). Este canal permite que los organismos regionales verifiquen y ejecuten la retirada de los productos afectados de los puntos de venta, con el objetivo de eliminar el riesgo para los consumidores.

Entre las recomendaciones, la agencia indicó que los consumidores que dispongan del producto afectado en su domicilio no lo consuman y procedan a su devolución o eliminación. La advertencia busca evitar incidentes relacionados con asfixia, dada la posible peligrosidad del producto especialmente entre niños y personas con dificultades deglutorias.

La información transmitida por AESAN se suma a otras alertas internacionales relacionadas con productos de confitería que contienen konjak, sustancia señalada como causante de episodios de obstrucción en la garganta al consumir ciertos formatos de golosinas. La coordinación con el RASFF, por su parte, está dirigida a la anticipación y control de riesgos alimentarios en Europa, así como al intercambio inmediato de información para salvaguardar la salud pública.

AESAN aseguró a través de su comunicado que las autoridades competentes ya se encuentran trabajando en las acciones de control y retirada, mientras se mantiene el seguimiento sobre una posible redistribución en otras zonas del territorio nacional. El organismo enfatizó que la alerta tiene carácter preventivo y responde al objetivo de informar con la mayor rapidez sobre potenciales riesgos identificados a través de sistemas internacionales de vigilancia.