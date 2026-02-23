Hallan sin vida a un hombre en una zona de monte de difícil acceso en Caldas de Reis (Pontevedra)

El cuerpo de un hombre fue localizado este lunes en una zona montañosa de acceso complicado en el municipio pontevedrés de Caldas de Reis, luego de que uno de sus compañeros, al no tener noticias suyas tras una ruta, iniciara una búsqueda por su cuenta. Según detalló el 112 de Galicia, el hallazgo motivó la activación inmediata de un amplio dispositivo integrado por personal sanitario, bomberos y fuerzas de seguridad, quienes se desplazaron hasta el punto.

De acuerdo con el 112 de Galicia, la víctima había salido previamente para recorrer una senda y perdió contacto con sus acompañantes, lo que generó inquietud entre las personas de su entorno. Ante la ausencia de respuesta, uno de sus compañeros decidió movilizarse para tratar de ubicarlo, encontrando finalmente el cuerpo sin vida en una zona del monte caracterizada por la dificultad de acceso. El suceso requirió la intervención de varios servicios de emergencia debido a las condiciones agrestes del terreno.

El medio 112 Galicia informó que en el operativo de auxilio participó Urgencias Sanitarias de Galicia-061, encargado de gestionar la asistencia médica en el lugar. A la tarea se sumaron los bomberos del parque de Vilagarcía, quienes cuentan con experiencia para operar en áreas montañosas y de acceso restringido, así como agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Caldas de Reis, encargados de coordinar la seguridad y la gestión del entorno durante la intervención. Además, colaboraron voluntarios de Protección Civil del Concello de Cuntis, contribuyendo a las labores de apoyo logístico.

El trabajo de recuperación del cuerpo exigió un despliegue coordinado por la complicada orografía del área, lo que obligó a los participantes a extremar las precauciones durante toda la operación. Según indicó 112 de Galicia, los equipos técnicos especializados utilizaron los recursos pertinentes para garantizar tanto la extracción segura del cuerpo como la protección de los intervinientes. Por la magnitud y localización del incidente, la presencia de diferentes departamentos de ayuda permitió organizar una respuesta adecuada a la emergencia.

El fallecimiento, ocurrido durante una actividad recreativa al aire libre, puso en alerta a los servicios municipales y regionales ante la necesidad de preservar la seguridad en recorridos de montaña, especialmente en lugares remotos o de difícil tránsito. Tal como consignó el 112 de Galicia, este tipo de sucesos suele movilizar diversos cuerpos de rescate para atender tanto la asistencia médica de urgencia como los procedimientos legales correspondientes en los casos de muerte accidental en áreas naturales.

Hasta el lugar también se trasladaron autoridades judiciales para cumplir los trámites necesarios una vez recuperado el cuerpo, siguiendo los protocolos marcados por la normativa vigente para este tipo de situaciones. La participación conjunta de servicios sanitarios, cuerpos de seguridad y voluntariado refleja el procedimiento estándar para incidentes que implican riesgos en áreas de difícil acceso, según diversos reportes proporcionados por el 112 gallego.

Las circunstancias que rodearon la muerte de este hombre durante su actividad en la naturaleza continúan bajo revisión. El 112 Galicia reiteró la importancia de notificar siempre las rutas y extremar la precaución en zonas de monte, además de seguir las recomendaciones de seguridad orientadas a las actividades deportivas y de ocio en el entorno natural.