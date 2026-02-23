Guterres denuncia un agravamiento de la guerra en Ucrania al inicio de su quinto año

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, subrayó que el año 2025 registró la cifra más alta de civiles muertos en Ucrania, en un escenario donde la guerra muestra señales claras de intensificación, justo cuando se cumplen cuatro años desde el inicio de la ofensiva rusa a gran escala contra territorio ucraniano. Guterres enfatizó la gravedad de la situación al señalar en un comunicado oficial la urgente necesidad de detener los combates, y, según informó la ONU, describió el contexto como “sencillamente inaceptable”. El máximo responsable del organismo internacional reiteró un llamado a un “alto el fuego inmediato, completo e incondicional” como medida prioritaria para avanzar hacia un desenlace pacífico del conflicto.

De acuerdo con la información difundida por la ONU, Guterres advirtió que los civiles continúan siendo quienes más sufren las consecuencias directas de la guerra, con un saldo mortal que no ha dejado de incrementarse. Recordó que el conflicto representa una amenaza permanente no solo para la región, sino también para la seguridad internacional, debido al impacto y la inestabilidad que genera en diferentes ámbitos. “Esta es una guerra devastadora, una mancha en nuestra conciencia colectiva y sigue siendo una amenaza para la paz y la seguridad regionales e internacionales”, puntualizó el secretario general, citó el organismo en su comunicado.

Tal como consignó la ONU, el llamado de Guterres a la comunidad internacional se basa en la imperativa necesidad de avanzar en la búsqueda de una solución negociada y duradera. Insistió en que un cese de hostilidades debe constituir el primer paso ineludible hacia una paz estable, donde prime el respeto al ordenamiento jurídico internacional. El secretario general especificó que cualquier proceso de paz justo tendrá que construirse sobre la base de la Carta de la ONU, el Derecho Internacional y las resoluciones adoptadas por el organismo, al tiempo que subrayó la importancia de mantener la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania.

Según reportó la ONU, el comunicado atribuye especial preocupación al deterioro de las condiciones en los frentes de combate, lo que incrementa el saldo trágico para la población civil e impide cualquier avance hacia la pacificación. En su mensaje, Guterres insistió en que los ataques indiscriminados y el uso continuado de armamento en áreas densamente pobladas aumentan los riesgos para la población vulnerable y dificultan la labor humanitaria.

El informe difundido por la ONU recopiló datos sobre el impacto de la guerra durante los cuatro años transcurridos desde el inicio de la invasión a gran escala por parte de Rusia en 2021, con un enfoque en la protección de la población civil y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Destacó que las condiciones actuales representan una presión significativa para la asistencia internacional y los organismos de ayuda, que enfrentan desafíos permanentes para acceder a las zonas más afectadas.

A medida que el conflicto continúa agravándose, el secretario general de la ONU, según publicó el organismo, pidió a las partes en guerra y a la comunidad internacional respaldar con firmeza la búsqueda de soluciones diplomáticas. Guterres reiteró que la paz justa, duradera e integral solo será posible si se salvaguardan los principios consignados en la Carta de las Naciones Unidas, incluyendo la autodeterminación y la integridad territorial de los países involucrados.

La ONU remarcó que el llamamiento del secretario general se produce en un contexto de escalada de las operaciones militares, lo que genera nuevas preocupaciones sobre el porvenir de la seguridad regional y el bienestar de la población ucraniana. Guterres subrayó que solo mediante el cese total e incondicional de las hostilidades se podrán sentar las bases para una solución viable alineada con el Derecho Internacional y las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad.

El pronunciamiento de la ONU incluyó la exigencia de que todos los actores involucrados respeten la legalidad internacional y permitan el acceso seguro y sin obstáculos a la ayuda humanitaria, con el objetivo de auxiliar a quienes más sufren por el conflicto. Guterres advirtió además sobre los riesgos de una prolongación de la guerra, que podría tener repercusiones adicionales en la estabilidad global y en la crisis humanitaria ya existente.

El comunicado divulgado por la ONU terminó insistiendo que la búsqueda de la paz en Ucrania exige no solo el fin de la violencia, sino también el respeto a las normas fundamentales que rigen la convivencia internacional, y reclamó unidad en la comunidad global para respaldar la resolución del conflicto por vía diplomática.