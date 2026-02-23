Figo: "Si los caminos de Mourinho y el Real Madrid se cruzan, habrá que ver cómo sale"

La sorpresa de Luis Figo ante la decisión de Fernando Hierro de no dedicarse a los banquillos y encaminarse hacia la gestión deportiva dio pie a una conversación más amplia sobre la transformación de exjugadores en entrenadores de élite y el posible futuro de técnicos destacados. Según publicó Europa Press, el exfutbolista portugués compartió sus impresiones sobre la trayectoria de varios excompañeros y entrenadores que marcaron etapas clave en su carrera, así como sus reflexiones sobre la posible vuelta de José Mourinho al Real Madrid.

De acuerdo con Europa Press, Figo no descartó la posibilidad de que el técnico luso regrese al club blanco, aunque expresó que una decisión de ese calibre dependería en última instancia de factores imprevisibles: “Eso lo dirá el destino. Si sus caminos se cruzan, habrá que ver cómo funciona”. El exjugador describió su prolongada relación con Mourinho, recordando cómo coincidieron inicialmente cuando el técnico era traductor de Bobby Robson en el Sporting de Lisboa. Más adelante, ambos compartieron vestuario en el Barcelona, donde Mourinho actuó como segundo tanto con Robson como con Louis van Gaal, y más tarde volvieron a encontrarse en el Inter de Milán, etapa en la que Figo aseguró que decidió prolongar su carrera un año más para trabajar a las órdenes del portugués.

El exinternacional portugués, distinguido con el Balón de Oro en el año 2000, transmitió que su excompañero José Mourinho está destinado, “lógicamente, a que un día tenga la oportunidad de entrenar a la selección portuguesa”, según consignó Europa Press. Sobre el retorno de Mourinho al Real Madrid, Figo planteó que las circunstancias y el azar podrían jugar un papel relevante para que ese reencuentro ocurra.

En sus declaraciones, Figo abordó también la evolución de compañeros de vestuario que optaron por la carrera de entrenador, particularmente aquellos con perfiles inesperados. Explicó que le habría gustado ser dirigido, en su época como futbolista, por técnicos que antes fueron sus compañeros, como Josep Guardiola, Zinédine Zidane, Raúl González o Luis Enrique. Expresó: “Me habría gustado conocer la diferencia entre cuando eran jugadores y luego como entrenadores de renombre”, recogió Europa Press.

Luis Figo se detuvo en el caso de Zinédine Zidane, de quien dijo sentirse sorprendido por su decisión de asumir en los banquillos. “Me sorprendió que ‘Zizou’ quisiera ser entrenador, pero porque tenía un carácter más introvertido. No me podía imaginar en ese momento que le gustaría y que pudiera llegar a tener tanto éxito como entrenador”, subrayó Figo, según relató Europa Press. Contrastó esa impresión con otros exjugadores con quienes compartió vestuario, indicando que algunos exhibían un perfil, carisma e inquietud que facilitaban imaginar un futuro como técnicos, aunque concluyó que todos, en alguna medida, comparten una gran pasión por el fútbol.

Sobre Fernando Hierro, Figo consideró que tenía condiciones para sobresalir dirigiendo desde el banco. Lo describió como un capitán y un líder que, en otro contexto, habría destacado como entrenador. Sin embargo, observó que Hierro eligió orientar su carrera hacia funciones de gestión deportiva, una opción que el portugués también terminó siguiendo al retirarse de los terrenos de juego.

En relación a su propia carrera, Figo afirmó que decidió no practicar como entrenador, argumentando motivos personales tras su retiro profesional. “Cuando terminé el fútbol, acabé muy cansado mental y físicamente. Necesitaba una transición y acabé decantándome por la gestión administrativa”, aclaró el exfutbolista a Europa Press, agregando que su conocimiento profundo del entorno del vestuario influyó en su elección.

Figo compartió opiniones acerca de los entrenadores que más le influyeron a lo largo de su trayectoria. Mencionó de manera especial a técnicos holandeses como Johan Cruyff y Louis van Gaal, enfatizando el impacto de Cruyff en su etapa en el Barcelona. Sobre el legendario técnico neerlandés, Figo valoró especialmente su filosofía de juego ofensivo y posicionamiento, así como la experiencia de entrenar bajo sus órdenes en el último año de carrera de Cruyff, según publicó Europa Press.

Al trazar un perfil de lo que considera el entrenador ideal, Figo propuso una combinación de métodos de trabajo y estilos de dirección inspirados en diferentes figuras: la metodología de Mourinho, el manejo humano de Luiz Felipe Scolari, la capacidad formativa de Carlos Queiroz y la sabiduría de Vicente del Bosque. A juicio del portugués, reunir esas cualidades conformaría al técnico perfecto, según registró Europa Press.

Finalmente, el excentrocampista se refirió al papel decisivo de Vicente del Bosque en su llegada al Real Madrid. Explicó que el contexto de entonces y el apoyo del técnico resultaron fundamentales, mientras que la salida inesperada de Del Bosque del club le significó un impacto considerable. Figo relató que la transición entre entrenadores en la entidad merengue durante ese periodo fue delicada, específicamente por el relevo de Carlos Queiroz y las circunstancias que se produjeron en ese momento, según Europa Press.