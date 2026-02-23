Cofides concede un préstamo de coinversión de 40 millones a Sacyr para financiar una carretera en Colombia

La generación de más de 6.000 empleos directos e indirectos durante la fase de construcción de la carretera entre Buenaventura, Loboguerrero y Buga forma parte de las previsiones del proyecto que, según detalló Cofides, impactará a unos tres millones de personas en el Valle del Cauca. La noticia principal gira en torno al préstamo de coinversión otorgado por Cofides a Sacyr, por un monto de 40 millones de euros, que servirá para financiar parcialmente la construcción, diseño y mantenimiento de los 128 kilómetros de vía que conectarán estos puntos clave en el occidente colombiano.

De acuerdo con el comunicado difundido por Cofides, la obra, conocida como proyecto Buga, constituye una asociación público-privada (APP) y se incluye dentro del programa Autopistas Colombianas Bicentenario (5G), el cual representa una inversión conjunta que supera los 800 millones de euros. Tal como consignó la organización, la inversión tiene como objetivo fortalecer la conectividad regional y apoyar el desarrollo económico a través de la modernización de una infraestructura vial estratégica para el país.

Según informó la misma fuente, la carretera favorecerá de manera directa a comunidades locales y sectores económicos al facilitar el transporte de mercancías y personas en una de las zonas con mayor actividad logística y portuaria de Colombia. El corredor Buenaventura-Loboguerrero-Buga integra el puerto de Buenaventura —principal entrada marítima de Colombia en el Pacífico— con centros de producción y distribución, lo que optimiza la competitividad y contribuye a la integración territorial.

El director corporativo del departamento de inversiones de Cofides, Miguel Ángel Ladero, explicó en el comunicado que “este proyecto representa un paso significativo en la apuesta de Cofides por respaldar infraestructuras que impulsan la integración territorial, la competitividad y el desarrollo sostenible”. El medio financiero también puntualizó que este tipo de obras son seleccionadas por su impacto en la dinamización de la economía y su efecto social.

La operación de financiación otorgada a Sacyr no marca el inicio de la relación entre ambas compañías. De acuerdo con Cofides, la colaboración con la empresa constructora española ya cuenta con antecedentes en proyectos anteriores ejecutados en países como Chile, Paraguay, Italia, Omán y Australia, donde se han financiado múltiples infraestructuras en condiciones similares.

Con esta intervención en Colombia, Sacyr refuerza su presencia en América Latina y contribuye en el desarrollo de infraestructuras clave en la región, mientras que Cofides continúa expandiendo su cartera de inversiones enfocadas en la cooperación internacional y el apoyo a alianzas público-privadas. Según reiteró Cofides en su comunicado, la iniciativa del corredor Buenaventura-Loboguerrero-Buga se perfila como uno de los componentes centrales del programa 5G nacional, orientado a la renovación y ampliación de la red de carreteras principales del país.

El medio especificó que la inversión supera los 800 millones de euros, y su financiación parcial mediante el préstamo de coinversión permitirá avanzar en la ejecución del proyecto dentro de los plazos previstos. La obra busca transformar el entorno vial del Valle del Cauca, mejorar los tiempos de traslado y fortalecer tanto los lazos comerciales como el acceso a servicios para millones de residentes en la zona.