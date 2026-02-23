Anita Williams descubre el 'secreto' de la nominación. ¿Quién ha sido el salvado: Carlos, Manuel, o ella?

Anita Williams se convirtió en la única participante en conocer el veredicto de la audiencia durante la penúltima gala de ‘GH DÚO’, luego de un giro inusual en el proceso de nominaciones que dejó al resto de los concursantes a la expectativa sobre su futuro en la competencia. Según detalló el medio Telecinco, Williams recibió en privado la información de que el público la había salvado, mientras Carlos Lozano y Manuel González continúan sin saber si su permanencia está asegurada.

El desarrollo de la gala, consignó Telecinco, incluyó una doble salvación que modificó el clima dentro del programa. Los mencionados Carlos, Anita Williams, Juanpi y Manuel González partían como nominados a la expulsión, aunque el procedimiento experimentó varias etapas. En primer lugar, los concursantes escucharon como el presentador Ion Aramendi anunciaba que Juanpi había sido elegido por la audiencia para continuar en la casa. La reacción de Juanpi incluyó un agradecimiento directo al público, asegurando: “Ahora tengo una adrenalina por el cuerpo... estoy súper contento".

Luego, la organización solicitó a los tres participantes restantes, Carlos Lozano, Manuel González y Anita Williams, que acudieran a la sala de expulsión, habitual espacio donde se comunican las resoluciones del público. En esta ocasión, no se reveló directamente el nombre del último salvado, sino que se indicó a los concursantes que por un “fallo técnico” no podrían conocer la resolución en ese momento, y se les pidió regresar al salón principal con sus compañeros.

Detrás de cámaras, detalló Telecinco, el presentador Ion Aramendi aclaró al público que la situación estaba bajo control y desmintió que existiera un fallo técnico real. De acuerdo con lo planeado por la producción, se determinó que el primer concursante que consiguiera responder una llamada telefónica en la suite obtendría en exclusiva la noticia de quién había sido salvado por la audiencia.

Anita Williams, quien llegó primero al teléfono, recibió la información “confidencial” directamente del presentador. En ese contacto, Williams escuchó la frase ritual del programa: “¡La audiencia ha decidido que debe continuar en la casa... Anita!”. Se le advirtió que no podría revelar este dato a sus compañeros, manteniéndose como la única informada de su situación mientras el resto sigue conviviendo con la incertidumbre sobre el resultado de la nominación.

La organización indicó, de acuerdo con Telecinco, que la decisión introduce una dinámica diferente en la convivencia, ya que Carlos Lozano y Manuel González permanecen sin conocer si seguirán en la competencia. La gala concluyó con la indicación de que serán ellos dos quienes se disputarán la próxima expulsión el jueves siguiente, mientras la audiencia y los participantes desconocen las posibles reacciones internas ante el cambio en las reglas habituales.

El inicio de la recta final del concurso había sido adelantado por Jorge Javier Vázquez, conductor del programa, según consignó Telecinco. Además, el medio mencionó la respuesta emocional de los concursantes ante cada giro de los acontecimientos, subrayando la especial euforia de Juanpi tras conocerse su salvación y el estado de tensión generado entre los jugadores restantes.

La decisión de mantener el secreto sobre el último salvado implica que la convivencia en la casa del programa se mantenga bajo un clima de incertidumbre, ya que solo Williams dispone de información precisa sobre su estatus. Este formato, reportó Telecinco, busca intensificar el seguimiento del público y las emociones de los participantes, dado que el desenlace de la expulsión dependerá completamente de la votación pendiente entre Carlos Lozano y Manuel González.

La gala de este domingo, de acuerdo con Telecinco, marca un hito en la edición actual de ‘GH DÚO’ al modificar los procedimientos tradicionales de nominación y salvación, prolongando el suspense hasta el anuncio definitivo en la siguiente emisión.