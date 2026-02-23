AMP2. UEFA suspende provisionalmente un partido a Prestianni por "comportamiento discriminatorio" con Vinícius

Después de que el Benfica informara que incluirá a Gianluca Prestianni en la lista de jugadores que viajarán a Madrid para el partido de vuelta del playoff de la Champions League, la decisión del Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA de suspender provisionalmente al futbolista argentino ha generado reacciones diversas. Según publicó Europa Press, el organismo europeo resolvió apartar a Prestianni de la competición por un partido, a la espera del avance de la investigación sobre una acusación de insultos racistas hacia Vinícius Jr., delantero del Real Madrid.

De acuerdo con Europa Press, el incidente se produjo durante el primer partido de la eliminatoria, disputado en el Estadio Da Luz de Lisboa. Tras el primer gol del encuentro, Vinícius Jr. se dirigió al árbitro, el francés François Letexier, para denunciar que Prestianni, integrante del Benfica, lo insultó de manera racista en medio de una discusión. Ante la queja, el árbitro activó el protocolo correspondiente y detuvo el juego durante unos diez minutos, mientras los jueces evaluaban la situación antes de reanudar el partido.

Europa Press también consignó que Prestianni ha rechazado las acusaciones y mantiene que no pronunció insultos de carácter racista contra el jugador brasileño. Al mismo tiempo, el delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, aseguró ante los medios de comunicación que Prestianni llamó “mono” a Vinícius en al menos cinco ocasiones durante el encuentro.

La UEFA, según detalló Europa Press, inició una investigación al día siguiente de los hechos. El proceso, que incluyó la designación de un Inspector de Ética y Disciplina (EDI), estudia los incidentes y busca esclarecer el alcance y la veracidad de las acusaciones. El inspector remitió un informe provisional al Comité de Control, Ética y Disciplina, que llevó a la decisión de aplicar la suspensión provisional.

El comunicado de la UEFA, citado por Europa Press, especificó que la suspensión provisional de Gianluca Prestianni corresponde al próximo partido de competición de clubes de la UEFA para el que el futbolista fuera elegible. Esta medida se justifica en una supuesta infracción “prima facie” —es decir, a primera vista— del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA, relativo a comportamientos discriminatorios. El organismo aclaró que la decisión es temporal y estará vigente hasta que finalice la investigación y los órganos disciplinarios tomen una resolución definitiva. El texto añade que se proporcionará más información cuando el proceso lo permita.

Europa Press informó que el club portugués lamentó la suspensión de su jugador cuando la investigación no ha concluido, manifestando su desacuerdo con la medida. El Benfica anunció que recurrirá la decisión, aunque reconoció que la apelación difícilmente alterará la inhabilitación de Prestianni para el partido de vuelta, debido a los tiempos disponibles antes del encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu.

A través de un comunicado, el Benfica reafirmó su posición contra el racismo y la discriminación, asegurando que esos valores forman parte de la identidad del club y de su labor diaria, también reflejada en la Fundación Benfica y en figuras históricas como Eusébio. El club reiteró su compromiso y subrayó que la integridad forma parte fundamental de su historia institucional.

El medio Europa Press agregó que, a pesar de la sanción provisional, Benfica incluyó a Prestianni en la lista de convocados para el desplazamiento a Madrid, según información de ‘A Bola’. La investigación de la UEFA sigue abierta y se aguarda la conclusión del expediente disciplinario antes de que se dicten medidas definitivas sobre la situación del jugador argentino. Las partes involucradas, incluido el jugador sancionado, disponen de mecanismos para presentar descargos o recursos mientras transcurre el análisis de los hechos denunciados en el marco regulatorio de la competencia europea.