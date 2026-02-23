AMP. UEFA suspende provisionalmente un partido a Prestianni por "comportamiento discriminatorio" con Vinícius

El desarrollo de la investigación interna encargada por la UEFA tras las denuncias de insultos racistas colocó el foco en Gianluca Prestianni, atacante argentino del Benfica, al quedar excluido temporalmente del siguiente encuentro europeo. El medio Europa Press informó que esta decisión surge luego de la denuncia pública presentada por Vinícius Jr, futbolista del Real Madrid, en el partido disputado el martes pasado por la Liga de Campeones en Lisboa.

Según detalló el medio Europa Press, la intervención de la UEFA se produjo cuando, tras anotar el primer gol para el equipo blanco en la ida del 'playoff' en el Estadio Da Luz, el delantero brasileño se dirigió al árbitro principal, el francés François Letexier, para alertar sobre presuntos insultos racistas provenientes de Prestianni después de un intercambio verbal en el campo de juego. La denuncia motivó al colegiado a poner en marcha el protocolo establecido para este tipo de incidentes, lo que generó la interrupción temporal del encuentro durante aproximadamente diez minutos antes de su reanudación.

Europa Press consignó que Prestianni negó de forma categórica haber dirigido insultos discriminatorios contra Vinícius Jr. Sin embargo, la controversia se amplió cuando el delantero francés Kylian Mbappé, también jugador del Real Madrid, afirmó ante los medios que escuchó a Prestianni utilizar el término “mono” para referirse a Vinícius hasta en cinco oportunidades. Estas declaraciones aumentaron la presión sobre el organismo regulador del fútbol europeo y contribuyeron a la apertura inmediata de una investigación formal.

De acuerdo con la cobertura de Europa Press, tras estos hechos, la UEFA nombró a un Inspector de Ética y Disciplina (EDI) para supervisar y profundizar en las circunstancias del partido. Como resultado del informe provisional elaborado por este inspector, el Comité de Control, Ética y Disciplina (CEDB) decidió implementar una suspensión provisional para Prestianni, la cual le impide participar en la vuelta del 'playoff' fijada para este miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu.

La UEFA fundamentó la sanción en una violación “prima facie” del Artículo 14 de su Reglamento Disciplinario, que regula el comportamiento discriminatorio en las competiciones de clubes, especificó el comunicado reproducido por Europa Press. La decisión provisional se mantendrá vigente hasta que finalice la investigación en marcha y los órganos disciplinarios de la UEFA emitan una resolución definitiva sobre el caso. La organización europea afirmó que comunicará en el futuro más detalles referentes a este asunto cuando disponga de información adicional.

El episodio sumó una nueva instancia a la discusión sobre conductas discriminatorias en el fútbol internacional, con el foco puesto sobre los procedimientos que las autoridades deportivas implementan como respuesta ante denuncias por racismo. Según indicaron las directivas de la UEFA, la activación inmediata de los protocolos y la suspensión provisional no constituyen una decisión firme respecto a la culpabilidad del jugador, sino que forman parte del proceso de prevención mientras se delibera la conclusión de la investigación.

El entorno institucional del Benfica y el propio Prestianni mantienen su posición de rechazo ante las acusaciones presentadas, a la espera del pronunciamiento final de la UEFA, mientras tanto el equipo portugués no podrá contar con el jugador argentino en la inminente definición europea. La UEFA ratificó a Europa Press su compromiso de seguir el proceso reglamentario previsto para estos casos, sin descartar futuras sanciones adicionales dependiendo de lo que determine la investigación en curso.