Agencias

Agricultores madrileños se concentran el miércoles en Sol en contra del acuerdo UE-Mercosur y las políticas agrarias

Guardar

El sector agrícola madrileño se concentrará el miércoles en la céntrica Puerta del Sol a las 11 horas como señal de protesta por las políticas agrarias, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, y para denunciar "el impacto de los recortes" en la Política Agraria Común (PAC).

Las principales organizaciones del sector primario madrileño ya habían convocado esta concentración para finales de enero, si bien tuvo que ser cancelada por motivos meteorológicos. Ahora se prevé que en torno a un millar de personas, acompañadas de unos cinco tractores a nivel simbólico, trasladen sus quejas sobre la situación del campo.

La convocatoria está impulsada conjuntamente por ASAJA Madrid, UGAMA, AGIM-COAG, UPA Madrid y la Unión de Cooperativas Agrarias Madrileñas. Estas asociaciones agrarias de la región han hecho un llamamiento a la participación para pedir "no más gobiernos sordos ante los problemas del campo".

El acto concluirá con la entrega de tapas de degustación de cocido madrileño elaboradas con ingredientes de proximidad como gesto de reconocimiento y reivindicación del trabajo de agricultores y ganaderos de la región mediante uno de los "grandes emblemas gastronómicos" de la Comunidad de Madrid.

CONVOCATORIA SUSPENDIDA POR LA NEVADA

Las principales organizaciones del campo madrileño ya habían convocado esta misma concentración para finales de enero, si bien tuvo que ser suspendida por la nevada que el día anterior cayó sobre la región, especialmente en la zona norte y oeste, de la que provenían gran parte de los manifestantes.

Sin embargo, a pesar de la suspensión de aquella cita, los organizadores acudieron a la Puerta del Sol para reunirse allí con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y trasladarle algunas de sus principales quejas al respecto de la situación del campo.

Así, los agricultores madrileños alertaron de las trabas de una mayor burocracia, el peligro para el campo español que supone el acuerdo comercial UE-Mercosur, así como la PAC. A nivel regional, demandaron una mayor vigilancia sobre la fauna silvestre, especialmente por plagas de conejos, palomas y la amenaza de lobos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La AEV rechaza un congreso a celebrar en Ciudad Real que cuestiona la seguridad de las vacunas y las vincula con autismo

La AEV rechaza un congreso

La NASA retrasa el regreso del ser humano a la Luna por un problema técnico: El cohete y la nave volverán al hangar

Un fallo detectado en el suministro de helio obliga a la NASA a trasladar el vehículo Artemis II al edificio de ensamblaje en Cabo Cañaveral, lo que pospone la misión de regreso humano lunar inicialmente prevista para marzo

La NASA retrasa el regreso

El esloveno Slavko Vincic pitará el Real Madrid-Benfica de la vuelta de los 'playoffs' de la Champions

El esloveno Slavko Vincic pitará

VÍDEO: Aduanas de EEUU dejarán de recaudar desde mañana los aranceles anulados por el Supremo

La Agencia de Aduanas de Estados Unidos notificó que los gravámenes asociados a la normativa IEEPA dejarán de aplicarse este martes, tras la reciente resolución judicial que limita el uso presidencial de esa ley en cuestiones arancelarias

VÍDEO: Aduanas de EEUU dejarán

Planas aboga por mantener el acuerdo comercial con EEUU: "Un acuerdo es un acuerdo"

Las nuevas tasas estadounidenses del 15 % decretadas tras el fallo judicial han encendido la alarma en Bruselas, mientras España insiste en salvaguardar la certidumbre y la estabilidad del intercambio agroalimentario entre ambos bloques ante un escenario volátil

Planas aboga por mantener el