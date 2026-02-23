Agencias

Aduanas de EEUU dejarán de recaudar desde mañana los aranceles anulados por el Supremo

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha informado de que pondrá fin a partir de este martes a la recaudación de los aranceles adicionales impuestos al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), después de que el Tribunal Supremo estadounidense considerase el pasado viernes que el presidente del país, Donald Trump, se extralimitó al recurrir a esta norma de 1977 para fijar los gravámenes.

A través de su servicio de mensajería, el servicio aduanero estadounidense ha transmitido a los transportistas el "fin de ciertas medidas arancelarias", suspendiendo la recaudación de los derechos ad valorem adicionales impuestos de conformidad con la IEEPA, incluyendo todas sus modificaciones y enmiendas, que dejarán de estar vigentes y no se cobrarán más para las mercancías ingresadas para consumo o retiradas del almacén para consumo, "a partir de las 00:00 h, hora del Este, del 24 de febrero de 2026".

"Esta Orden Ejecutiva afecta únicamente a los aranceles de la IEEPA y no afecta a ningún otro arancel", ha precisado la Oficina.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que subirá del 10% al 15% los aranceles globales que impuso este pasado viernes en represalia al dictamen del Tribunal Supremo del país contra su política actual de gravámenes.

"Tras una revisión exhaustiva, detallada y completa de la ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiamericana decisión sobre aranceles emitida ayer", dijo Trump en referencia a la decisión del Tribunal, "aumentaré, con efecto inmediato, el arancel mundial del 10% al nivel totalmente permitido y legalmente comprobado del 15%".

EuropaPress

