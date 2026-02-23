ACS, Ferrovial, Acciona y Sacyr entran en la puja final por una autopista de 2.700 millones de euros en EEUU

La duración actual de los trayectos en el corredor de la I-77, en Carolina del Norte, puede extenderse a casi una hora, según reportó el medio original. Ante esta situación, el estado ha lanzado un proceso de licitación pública para desarrollar y operar un nuevo tramo de autopista, valorado en 3.200 millones de dólares (2.700 millones de euros), al que han accedido a la etapa final cuatro consorcios con fuerte presencia de firmas españolas. El proyecto busca aliviar el tráfico, reducir demoras y establecer opciones de movilidad más eficientes a través de la implementación de carriles exprés.

De acuerdo con la información publicada, ACS, Ferrovial, Acciona y Sacyr han superado las primeras fases y siguen en la competencia por adjudicarse el desarrollo y la gestión de este tramo de 18 kilómetros (11 millas) de la autopista I-77. El medio detalló que ACS participa mediante ACS Infra (Iridium) y FlatironDragados, junto a la estadounidense Kiewit Development Company y la canadiense Meridiam, conformando uno de los cuatro consorcios finalistas. El sistema contemplado para la nueva infraestructura incluye dos carriles rápidos por sentido con arcenes, utilizando el modelo de ‘express lanes’, que ajustan el precio del peaje en función de los niveles de tráfico.

La propuesta plantea, además de los carriles exprés, mejorar los enlaces y sumar conexiones directas. En la actualidad, la congestión en ese tramo de la I-77 genera tiempos de recorrido considerablemente elevados, aspecto que el proyecto pretende modificar para ofrecer mayor confiabilidad horaria a los usuarios. Según lo consignado por el medio de origen, los consorcios seleccionados cuentan con diversos socios internacionales y cada uno es liderado por una de las grandes empresas españolas del sector.

El consorcio encabezado por Sacyr integra a Plenary Americas, Shikun & Binui, Dewberry Engineers y Michael Baker Engineering. Acciona ha formado alianza con Stichting Pensioenfonds, Balfour Beatty Developments y Janssen & Spaans Engineering. Por su parte, Ferrovial se une a John Laing, Star America Infrastructure, Abrdn y Rummel, Klepper & Kahl, tal como reportó el medio. Anteriormente, FCC figuró entre los interesados, junto a ASTM, InfraRed Capital Partners, Halmar, Jacobs y T.Y.Lin, pero esta agrupación no llegó a la selección final.

El Departamento de Transporte de Carolina del Norte subrayó, según publicó el medio, que entre los objetivos del proyecto se encuentran reducir la siniestralidad asociada con los embotellamientos, apoyar el crecimiento económico planificado y favorecer el transporte público para incentivar cambios de modo de desplazamiento y mejorar la calidad del aire. Estas mejoras se suman a la integración con la red regional de carriles exprés, conectando con las rutas ya existentes en la I-77 y la I-485.

El impacto esperado de la iniciativa abarca desde la optimización de la movilidad hasta la promoción de oportunidades económicas y de desarrollo urbano en la región. El nuevo tramo de “express lanes” permitiría hacer más competitivos los tiempos de traslado, facilitaría el acceso a servicios y propiciaría mayor conectividad, en línea con los objetivos del plan de desarrollo regional consignados por el departamento responsable y reflejados en el informe del medio original.