Pakistán ataca siete "escondites terroristas" de los talibán paquistaníes tras varios atentados

El Ejército de Pakistán ha llevado a cabo ataques aéreos contra siete objetivos considerados "campamentos y escondites terroristas" del grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, y también asociados a Estado Islámico, en una operación de respuestas a los recientes ataque suicidas que han perpetrado en suelo paquistaní.

"En este contexto, Pakistán, en respuesta a la crisis, ha llevado a cabo ataques selectivos basados en inteligencia contra siete campamentos y escondites terroristas pertenecientes a los talibán pakistaníes de las TTP y sus afiliados, así como al (Estado Islámico), en la región fronteriza entre Pakistán y Afganistán, con precisión y exactitud", reza un comunicado del Ministerio de Información y Radiodifusión.

Las autoridades paquistaníes han cifrado en tres los ataques suicidas en diferentes puntos del país --uno en Islamabad, otro en Bajaur y otro en Bannu-- y ha indicado que cuenta con "pruebas concluyentes" que demuestran la autoría de estos grupos detrás de los actos terroristas.

Asimismo, han achacado al Gobierno talibán de Afganistán su inoperancia a la hora de tomar medidas que eviten el uso de su territorio para llevar a cabo actividades terroristas. "El régimen talibán afgano no adoptó ninguna medida sustancial contra ellos", han sostenido.

"Pakistán siempre se ha esforzado por mantener la paz y la estabilidad en la región, pero al mismo tiempo la seguridad de nuestros ciudadanos sigue siendo nuestra principal prioridad", ha dictaminado el Ministerio paquistaní.

Islamabad ha reiterado su llamado a la comunidad internacional para que desempeñe "un papel positivo y constructivo instando al régimen talibán a cumplir sus compromisos", lo que considera un " acto vital para la paz y la seguridad regionales y mundiales".

Este sábado al menos dos militares han muerto tras el último atentado asociado a los grupos terroristas en el municipio de Bannu, en la provincia de Jíber Pastunjua. Los militares consiguieron matar a tiros a un talibán paquistaní al volante de un vehículo cargado con explosivos que, sen embargo, acabaron explotando igualmente

