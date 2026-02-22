Omán confirma una nueva ronda de contactos entre EEUU e Irán el jueves en Ginebra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fijó un plazo de quince días para alcanzar un acuerdo nuclear con Irán y advirtió sobre posibles consecuencias si no se logra. Paralelamente, el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al Busaidi, confirmó que los equipos negociadores de Estados Unidos e Irán mantendrán un nuevo encuentro en Ginebra el próximo jueves, tras una serie de reuniones previas y en un contexto de fuerte tensión militar en la región, según consignó el medio.

El medio detalló que la confirmación de la cita en la ciudad suiza llegó a través de un mensaje de Al Busaidi publicado en redes sociales, donde señaló que espera que este nuevo diálogo permita superar los obstáculos pendientes para cerrar un entendimiento sobre el programa nuclear iraní. Por su parte, Abbas Araqchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán, también hizo pública la convocatoria y sostuvo que todavía existe la posibilidad de lograr un pacto.

Según informó la fuente, Estados Unidos e Irán han sostenido contactos con mediación de Omán tanto en Mascate, el pasado 6 de febrero, como en una anterior ronda en Ginebra el 17 de febrero. La presencia de Omán como punto de encuentro y canal de mediación sigue siendo clave para el acercamiento entre Washington y Teherán, dada la falta de relaciones diplomáticas directas entre ambos países.

El medio especificó que el anuncio sobre la próxima ronda de negociaciones tiene lugar mientras aumentan los reportes sobre un despliegue significativo de fuerzas armadas estadounidenses en Oriente Próximo. Se menciona el envío de decenas de aviones de combate y de reabastecimiento en vuelo, así como la presencia de buques de guerra, lo que intensifica el clima de tensión en la región.

Según publicó la fuente, Trump declaró el jueves previo que Irán dispone de un plazo de quince días para llegar a un acuerdo nuclear, agregando que “cosas malas” podrían suceder en caso de que no se firme un entendimiento. Las negociaciones en curso representan un intento de resolver las diferencias sobre el desarrollo nuclear iraní, tema que preocupa a la administración estadounidense y que ha sido motivo de múltiples rondas diplomáticas con el objetivo de evitar una escalada del conflicto.

El canal abierto en Ginebra por parte de Omán busca facilitar un acercamiento entre ambas partes en momentos donde las relaciones bilaterales experimentan una de sus fases más delicadas. El medio detalló que uno de los aspectos centrales del diálogo se centra en las condiciones y garantías relativas al programa nuclear iraní, cuyo alcance y verificación suscitan discrepancias entre Washington y Teherán.

Ambos gobiernos han reiterado públicamente la voluntad de continuar con las conversaciones mediadas por Omán, pese al aumento de la presión política y militar en las últimas semanas. La posibilidad de una resolución diplomática se mantiene como una alternativa viable, según sostuvo el ministro Araqchi, quien manifestó que las negociaciones todavía pueden conducir a un acuerdo satisfactorio para las partes involucradas.

El contexto regional continúa marcado por una elevada tensión. El reforzamiento de la presencia militar estadounidense en áreas próximas y la advertencia explícita lanzada por Trump forman parte de un escenario en el que las negociaciones de Ginebra adquieren un carácter decisivo. Según el medio, estos avances diplomáticos representan un nuevo intento de desescalar la confrontación a través del diálogo y la mediación internacional.

La cita prevista para el jueves en Ginebra se perfila como un momento determinante en el proceso negociador. El papel de Omán, subrayado tanto por las autoridades omaníes como iraníes, refuerza la posición de ese país como interlocutor entre Washington y Teherán en la gestión de la crisis nuclear y en la búsqueda de una salida negociada al conflicto.