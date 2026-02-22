Medio centenar de personas desalojadas de un edificio en Roquetas por un incendio, ya extinguido

Un agente de la Guardia Civil de 35 años recibió atención médica hospitalaria tras inhalar humo al intervenir en el incendio de un bloque residencial de tres plantas en la calle Larache de Roquetas de Mar, según reportó el sistema 1-1-2, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía. Alrededor de cincuenta personas que habitaban el edificio fueron evacuadas de forma preventiva durante la madrugada del domingo a causa del incendio, el cual ya ha sido controlado y extinguido, informó el medio 1-1-2 y confirmaron fuentes sanitarias y del Instituto Armado.

De acuerdo con la información difundida por la agencia, la alarma llegó mediante varias llamadas de vecinos al número de emergencias 112 alrededor de la 1:00 de la mañana, momento en el que alertaron sobre un fuego en la primera planta de un bloque de viviendas de tres alturas. Tras recibir el aviso, la sala coordinadora puso en marcha el dispositivo de emergencia que incluyó la movilización de los Bomberos del Consorcio de Poniente, efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, personal sanitario del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y técnicos de la compañía suministradora de electricidad.

El medio 1-1-2 detalló que la evacuación del edificio se realizó como medida preventiva para proteger la integridad de los residentes mientras los servicios de emergencia trabajaban en sofocar las llamas y garantizar la seguridad estructural del inmueble. El incendio se originó en la primera planta, lo que provocó la dispersión del humo por el bloque, según las fuentes consultadas por el organismo autonómico.

La intervención de los bomberos permitió extinguir completamente el fuego y evitar su expansión a otras zonas del edificio, mientras los servicios sanitarios atendieron a los vecinos y al agente afectado por la inhalación de humo. El policía fue trasladado en ambulancia al Hospital de Poniente para su evaluación y tratamiento, conforme confirmaron tanto fuentes sanitarias como el Instituto Armado a la central de emergencias, reportó el 1-1-2.

Durante el operativo se realizaron cortes de suministro eléctrico en el bloque afectado como parte del protocolo de seguridad, informó la empresa de luz que participó en la respuesta. La actuación de la Guardia Civil y la Policía Local aseguró el perímetro y facilitó la evacuación ordenada de los residentes, según consignó el medio 1-1-2.

El incendio, que movilizó a numerosos recursos de emergencia en plena madrugada, quedó finalmente extinguido, permitiendo el retorno progresivo de los vecinos a sus viviendas, una vez descartados riesgos adicionales por parte de los bomberos y técnicos responsables. Fuentes municipales y del 1-1-2 subrayaron que la coordinación entre las distintas entidades facilitó la respuesta y minimizó las consecuencias tanto personales como materiales del incidente.

Los motivos exactos que propiciaron el inicio del incendio no se especificaron en el reporte inicial distribuido por la Agencia de Emergencias de Andalucía. Las fuerzas de seguridad y bomberos evaluaron los daños y avanzan en la inspección del lugar para esclarecer las circunstancias, según el 1-1-2.

El suceso se inscribe en la serie de intervenciones coordinadas que activan los servicios de emergencia en Andalucía ante incidentes de riesgo, priorizando la integridad de las personas y la rápida gestión de situaciones críticas, detalló el medio 1-1-2 junto con los responsables de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.