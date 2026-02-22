El ministro de Transportes de Chile revela que EEUU advirtió de posibles sanciones antes de retirada de visados

Luego de haber recibido un correo electrónico por parte de la embajada de Estados Unidos informándole sobre la revocación de su visa, Juan Carlos Muñoz, ministro de Transporte y Comunicaciones de Chile, relató que la notificación indicaba la posibilidad de que la medida alcanzara también a otros miembros de su familia. Esta comunicación, remitida a su dirección personal de correo, constituyó la confirmación de una advertencia previa recibida desde la sede diplomática estadounidense, en la que se planteaba la opción de imponer sanciones a funcionarios chilenos relacionados con el proyecto de cable submarino. Según informó el diario chileno 'La Tercera', la embajada de Estados Unidos había anticipado en una reunión realizada entre principios y mediados de enero que se consideraban represalias destinadas a quienes estuvieran involucrados, aunque sus roles fueran de carácter técnico.

De acuerdo con lo publicado por 'La Tercera', Muñoz mencionó que recibió con asombro las advertencias esgrimidas por el embajador estadounidense durante ese encuentro. La eventualidad de sanciones derivadas de un proyecto técnico fue, según el ministro, inesperada y generó inquietud en el equipo chileno. A pesar de esta señal previa, el ministro aseguró que nunca vio venir la revocación de su visa, ni que las medidas pudieran llegar a afectar a miembros de su familia. En palabras del titular de Transporte y Comunicaciones, el alcance de la sanción parecía limitarse a él, afirmando: "Hasta ahora el único soy yo", y precisó no conocer quiénes son los otros involucrados.

Muñoz conectó la decisión estadounidense con el proyecto de cableado submarino, sugiriendo, según relató 'La Tercera', que Estados Unidos habría percibido la iniciativa como una amenaza a su seguridad y respondió en consecuencia al implementar sanciones contra quienes participaron en el área de las comunicaciones. Respecto al tipo de tareas desempeñadas, el ministro subrayó el carácter técnico de las funciones afectadas y defendió la necesidad de que Chile continúe su desarrollo digital. "Chile debe seguir avanzando en lo digital y en el cable submarino de todas maneras", puntualizó, resaltando que la conectividad futura del país dependerá de proyectos de infraestructura de este tipo y afirmando que la llegada de nuevos cables submarinos a Chile es esperable.

El medio 'La Tercera' detalló que los hechos se producen en un contexto en el que Estados Unidos ha sancionado a tres funcionarios del Ejecutivo chileno saliente, incluido el propio Muñoz, en la administración de Gabriel Boric. El Departamento de Estado estadounidense anunció el viernes la retirada de visados a tres altos cargos del gobierno de Chile, a quienes acusa de participar "en actividades que ponen en peligro la seguridad regional". Mientras que Washington no dio a conocer los nombres, medios chilenos identificaron a los otros dos funcionarios como el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y su jefe de gabinete, Guillermo Petersen.

Según reportó 'La Tercera', las acusaciones se enfocan en la supuesta dirección, autorización, financiamiento, apoyo significativo o ejecución deliberada de actividades que afectan la infraestructura crítica de telecomunicaciones y comprometen la seguridad regional en el hemisferio. Las sanciones emitidas por Estados Unidos han generado preocupación en Chile, dado que involucran a figuras clave en el sector de las comunicaciones e infraestructura digital, áreas consideradas estratégicas para el desarrollo nacional y regional.