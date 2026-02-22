(Crónica) Estados Unidos conquista el oro en hockey sobre hielo 46 años después

Jack Hughes anotó el gol decisivo en la prórroga que otorgó a Estados Unidos el oro olímpico en hockey sobre hielo luego de 46 años sin lograrlo, una espera que terminó en la final contra Canadá con un marcador de 2-1. Según informó Europa Press, este triunfo representa la tercera medalla dorada para la selección estadounidense en esta disciplina, sumándose a las conquistas previas de 1960 y 1980.

El partido, desarrollado en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, se resolvió en una dramática prórroga de cinco minutos en modalidad tres contra tres, luego de que ambas selecciones igualaran durante el tiempo reglamentario. Europa Press detalló que Matt Boldy abrió el marcador en el primer periodo, permitiendo que Estados Unidos tomara la delantera temprana frente a un equipo canadiense que generó mayor cantidad de disparos a portería.

Canadá, que se presentó en la final tras haber vencido a Estados Unidos en las dos últimas finales olímpicas entre ambos países (Salt Lake City 2002 y Vancouver 2010), igualó el marcador en el cierre del segundo tiempo con un tanto de Cale Makar. Durante el tercer periodo, el conjunto canadiense intensificó sus intentos ofensivos, finalizando el encuentro con superioridad en tiros a puerta, con un total de 42 frente a los 28 de su adversario, según consignó el medio. El guardameta estadounidense, Connor Hellebuyck, resultó clave al evitar el desequilibrio en favor de Canadá, equipo que afrontó este duelo sin Sidney Crosby debido a una lesión.

La resolución llegó cuando Jack Hughes aprovechó una oportunidad durante la prórroga para anotar el gol de oro, garantizando la victoria de Estados Unidos y el regreso a lo más alto del podio, un hecho que no se producía desde el llamado 'Milagro sobre hielo' de 1980 en Lake Placid, donde un equipo estadounidense compuesto por jugadores universitarios superó a la Unión Soviética. Desde entonces, el equipo norteamericano solo había conseguido medallas de plata y bronce, sin repetir la hazaña dorada en los años siguientes. Europa Press subrayó que la última medalla olímpica que había logrado Estados Unidos en hockey sobre hielo data de Vancouver 2010.

El equipo canadiense, con nueve títulos olímpicos a sus espaldas, debió conformarse con la plata pese a su dominio en estadísticas de juego. El equipo norteamericano supo resistir y ejecutar la jugada decisiva en el momento crítico. Según publicó Europa Press, la ausencia de Crosby, figura esencial en ediciones anteriores, contribuyó a un desarrollo distinto en la final.

En la misma jornada, otros deportes de los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo resultaron en títulos destacados. Suecia sumó su segundo oro olímpico en curling femenino tras superar a Suiza por 6-5 en la final, una competencia que se mantuvo ajustada hasta el último lanzamiento ejecutado por la capitana Anna Hasselbrock. El equipo sueco también contó con Agnes Knochenhauer, responsable de limpiar las piedras suizas en momentos clave, así como Sara McManus y Sofia Scharback. Suiza, dirigida por Silvana Tirinzoni, remontó en dos ocasiones para igualar el marcador tras seis y nueve entradas, pero terminó quedando en el segundo puesto, mientras que Canadá se llevó el bronce tras vencer a Estados Unidos por 8-5 el día previo, de acuerdo con reportes del medio citado.

En esquí de fondo, la sueca Ebba Andersson conquistó el oro en la exigente prueba de 50 kilómetros, tras haber acumulado previamente tres medallas de plata en las distancias de 10 y 20 kilómetros y en el relevo en la actual edición olímpica. Esta atleta, seis veces campeona del mundo, se convirtió así en la primera campeona olímpica en dicha distancia larga dentro de la disciplina. Andersson completó la carrera en 2 horas, 16 minutos y 28 segundos, estableciendo una ventaja de 2 minutos y 15 segundos sobre la noruega Heidi Weng, a la que dejó atrás tras el kilómetro 29. La suiza Nadia Kaelin finalizó en la tercera posición, obteniendo el bronce tras imponerse en un grupo de cinco competidoras en el tramo final, según detalló Europa Press.

En el ámbito del esquí acrobático, la china Eileen Gu se levantó luego de una caída en la primera ronda para revalidar su título olímpico en la modalidad de halfpipe. Gu, nacida en Estados Unidos y representando a China, sumó así su tercera medalla de oro olímpica y su sexta presea general en Juegos, tras superar a la también china Li Fanghui. La británica Zoe Atkin, campeona mundial, se quedó con el bronce en esta competición. Europa Press indicó que la prueba, inicialmente prevista para el sábado, tuvo que posponerse por condiciones meteorológicas adversas, lo que no impidió la destacada actuación de Gu, de 22 años.

En la especialidad de bobsleigh, Alemania dominó ambos primeros lugares del podio en la prueba de cuatro participantes, al adjudicarse el oro y la plata con los equipos capitaneados por Johannes Lochner y Francesco Friedrich, respectivamente. El vehículo de Lochner, acompañado por Georg Fleischhauer, Jörn Wenzel y Thorsten Margis —este último logrando su quinto oro olímpico en la disciplina—, aseguró el triunfo desde la primera manga y completó así el doblete tras haber vencido también en la modalidad de dos participantes. Por su parte, Suiza obtuvo el bronce. De acuerdo con los datos de Europa Press, Alemania acumuló tres medallas de oro en las cuatro pruebas de bobsleigh disputadas en esta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno, incluyendo la victoria de Laura Nolte en la prueba femenina de dos.

La jornada final de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo cerró con un balance marcado por los títulos obtenidos en hockey sobre hielo, esquí de fondo, curling, esquí acrobático y bobsleigh, según recopiló Europa Press. Cada disciplina estuvo marcada por actuaciones individuales y colectivas que ampliaron el medallero y renovaron los historiales olímpicos de varias delegaciones nacionales.