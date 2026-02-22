Bombardeos paquistaníes contra "escondites terroristas" dejan 17 muertos en la frontera afgana

La operación aérea pakistaní dirigida a posiciones de Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) y Estado Islámico en territorio afgano incluyó el bombardeo completo de una vivienda en Beshud, en la provincia de Nangarhar, donde se encontraban cerca de veinte personas. De acuerdo con la información suministrada por el régimen talibán afgano, el impacto dejó al menos 17 fallecidos, entre ellos 11 menores, y hasta el momento se mantienen las labores de recuperación de los cuerpos. Según reportó la filial en pastún de la BBC, también se registraron cinco heridos que permanecen bajo atención médica y presentan un estado de salud estable. La noticia principal, según publicó el medio de comunicación, es que las fuerzas armadas de Pakistán ejecutaron bombardeos durante la última noche en siete objetivos considerados "campamentos y escondites terroristas" del TTP y de Estado Islámico en la región fronteriza con Afganistán.

El medio BBC informó que la ofensiva aérea surge como respuesta directa a una reciente serie de atentados suicidas ocurridos en Pakistán, entre los que se destaca un ataque en Islamabad con más de 30 muertos, otro en Bajaur con más de 20 víctimas mortales y un tercero en Bannu, ocurrido el pasado sábado, donde al menos dos militares paquistaníes perdieron la vida cuando explotó una carga transportada por un miembro suicida del TTP. Según informó la cadena británica citando fuentes oficiales paquistaníes, el Ministerio de Información y Radiodifusión de Pakistán indicó que las operaciones se enfocaron en siete objetivos tras obtener información de inteligencia sobre los implicados, con la intención de garantizar la precisión de los ataques.

Un comunicado oficial de las autoridades paquistaníes, citado por la BBC, señaló que la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán se utilizó como base de operaciones por grupos armados responsables de estos atentados, y responsabilizó tanto al TTP como a Estado Islámico de la autoría de los ataques recientes. Desde Islamabad se recalcó que existen "pruebas concluyentes" sobre la implicación de ambas organizaciones en las acciones terroristas, y que el Gobierno talibán de Afganistán no adoptó medidas suficientes para impedir el uso de su territorio con fines de violencia transfronteriza.

El Ministerio de Información y Radiodifusión de Pakistán, citado por la BBC, defendió que el país "siempre se ha esforzado por mantener la paz y la estabilidad en la región", aunque sostuvo que "la seguridad de nuestros ciudadanos sigue siendo nuestra principal prioridad". En el mismo comunicado, Islamabad hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que inste al Gobierno talibán a cumplir compromisos que considera esenciales para la paz y la seguridad tanto regional como mundial.

Por su parte, el Ministerio de Defensa afgano condenó las acciones armadas a través de un comunicado en sus redes sociales, denunciando la "flagrante violación y crimen de la integridad territorial nacional de Afganistán". El gobierno afgano calificó estos bombardeos de Pakistán como una acción contraria al derecho internacional, los principios de convivencia entre naciones y los valores islámicos. Además, señalaron que entre los objetivos atacados se encontraba un centro religioso y mencionaron que los bombardeos afectaron zonas civiles, con decenas de heridos.

Las autoridades afganas alertaron sobre una respuesta futura, planteando que "darán una respuesta apropiada y calculada en el momento oportuno". El comunicado publicado en redes sociales agregó que los ataques a objetivos civiles y centros religiosos reflejan, desde su perspectiva, deficiencias en la inteligencia y seguridad del ejército pakistaní, por lo que, a juicio del gobierno afgano, dichas operaciones militares no logran ocultar problemas internos en el país vecino.

En relación a los antecedentes de la violencia en la zona, la BBC recordó que la región fronteriza entre ambos países sufre una situación de gran inestabilidad y ha sido escenario de numerosos incidentes. Se han presentado acusaciones cruzadas entre Pakistán, Afganistán y la India sobre presunto apoyo a grupos armados, aunque tanto Nueva Delhi como Kabul han rechazado estas imputaciones. Durante el otoño pasado, se registró un aumento de las hostilidades con una serie de enfrentamientos armados y bombardeos, particularmente los días 10 y 11 de octubre, que costaron la vida a al menos 23 efectivos paquistaníes y según el ejército de Pakistán, dejaron heridos a 29 personas y provocaron la muerte de cerca de 200 talibanes. El gobierno talibán no validó esas cifras y sostuvo que el número de militares paquistaníes fallecidos fue de aproximadamente 60.

El reciente ataque suicida en Bannu formó parte de una operación militar paquistaní dirigida al TTP, en la provincia de Jíber Pastunjua, y según reportó la BBC, la detonación de explosivos ocurrió cuando los militares interceptaron el vehículo utilizado por el atacante. Las fuentes oficiales paquistaníes han mantenido que la escalada de violencia responde a la necesidad de proteger a la población y de frenar el establecimiento de redes terroristas en la frontera común.

En el contexto de la actual crisis, tanto Pakistán como Afganistán mantienen posturas opuestas en torno a la gestión de los grupos armados y el uso del territorio fronterizo para actividades violentas. Mientras Islamabad cuestiona la falta de acción desde Kabul para desmantelar los campamentos del TTP y Estado Islámico en Afganistán, el gobierno afgano acusa a Pakistán de atentar contra civiles, violando acuerdos y principios internacionales. Ambas partes han solicitado apoyos y mediación internacional para abordar el conflicto y responder a las consecuencias del último episodio de violencia en la región.