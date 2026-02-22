114.504 socios están llamados a votar en las elecciones a la presidencia del Barça

Tras una revisión que abordó miles de solicitudes y consultas, únicamente se realizaron 50 modificaciones en los registros de socios que tendrán derecho a participar en las elecciones presidenciales del FC Barcelona este 15 de marzo. De acuerdo con lo publicado por la Junta Electoral del club catalán, la cifra definitiva del censo asciende a 114.504 socios y socias que cumplen con los requisitos establecidos para emitir su voto en este proceso.

La confirmación llegó tras el periodo de exposición del censo electoral, durante el cual se atendieron 16.911 consultas, tanto presentadas de manera telemática como presencial. Según informó la Junta Electoral, la gestión de estas reclamaciones derivó en la corrección de datos en medio centenar de registros, aunque no se recibió ninguna petición formal para la inclusión o exclusión de personas respecto al censo provisional aprobado el pasado 13 de febrero.

La entidad azulgrana adoptó un modelo de censo electoral universal, según detalló el organismo encargado, lo que permite a los socios y socias ejercer su derecho al voto en cualquiera de las cinco sedes habilitadas, independientemente de su residencia habitual. Estos puntos de votación estarán distribuidos en las cuatro demarcaciones provinciales de Cataluña —Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona—, y se sumará un sexto punto ubicado en el Principado de Andorra, lo que facilita una mayor flexibilidad para el electorado.

El medio oficial del club comunicó que todo el proceso de revisión del censo estuvo bajo la supervisión directa de la Junta Electoral, que garantizó que aquellos que finalmente figuran en el padrón cuentan con todos los requerimientos necesarios para la participación en los comicios. El nivel de participación potencial, señalado en 114.504 integrantes del censo, representa la totalidad de socios que mantienen sus derechos en vigor tras aplicar las correcciones identificadas durante el periodo de reclamaciones.

La convocatoria a las urnas del próximo 15 de marzo se desarrollará en un marco de transparencia y rigidez normativa, respaldada por el bajo índice de modificaciones necesarias tras la exposición del censo. Según detalló la Junta Electoral en la comunicación reproducida por el club, la ausencia de solicitudes de inclusión o exclusión indica una gestión previa del padrón ajustada a los estatutos y regulaciones internas de la organización. Asimismo, la opción del voto universal en cualquiera de las sedes busca atender la dispersión geográfica de la masa social de la entidad.

El proceso de consulta previa al cierre del censo puso de manifiesto las inquietudes de los socios respecto a sus datos personales y derechos electorales, aunque la intervención de la Junta Electoral se limitó a actualizar información en casos puntuales. Tras finalizar este procedimiento, se estableció que la única vía de acceso a las urnas la tendrán los socios y socias oficialmente recogidos en el padrón, consolidando así la estructura electoral que definirá la nueva presidencia del FC Barcelona.