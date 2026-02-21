Zelenski y Rutte comentan "posibles cambios de postura de las partes" negociadoras sobre la paz en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, informó sobre la planificación de una nueva ronda de negociaciones antes de que finalice el mes de febrero. Esta fase buscará que “sea realmente productiva” al abordar “las respuestas ucranianas a las preguntas más difíciles”, según declaraciones difundidas en sus redes sociales. Zelenski destacó que aún se presentan “oportunidades reales para poner fin a la guerra con dignidad”, subrayando la relevancia de la presión internacional para avanzar hacia este objetivo.

De acuerdo con el medio Europa Press, Zelenski sostuvo este sábado una conversación telefónica con el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte. Durante este diálogo, ambos mandatarios intercambiaron puntos de vista sobre la evolución de las conversaciones trilaterales entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia, y analizaron “posibles cambios de postura en las partes negociadoras”, aunque no ofrecieron detalles específicos al respecto.

Tal como publicó Europa Press, Zelenski manifestó tras este intercambio que ambos gobernantes discutieron todos los aspectos clave de la labor diplomática ucraniana, y expresó satisfacción porque “en muchos ámbitos, coincidimos en nuestras opiniones”. El mandatario ucraniano indicó que compartió con Rutte información actualizada sobre los preparativos para el próximo encuentro en el formato trilateral, así como las percepciones sobre la evolución en las posiciones de las distintas delegaciones.

Según consignó Europa Press, el jefe de Estado ucraniano reiteró la disposición de Kiev a asumir “verdaderos compromisos” en las negociaciones, aunque dejó en claro que estos no implicarán concesiones que afecten principios fundamentales como la independencia y soberanía del país. Zelenski enfatizó: “Estamos dispuestos a hablar, pero no a recibir ultimátum de los rusos a una y otra vez”, rechazando la aceptación de condiciones impuestas por la otra parte en la mesa de diálogo.

El medio Europa Press detalló que Zelenski volvió a referirse a la importancia de la intervención y la presión que otros actores internacionales pueden ejercer para favorecer la consecución de un acuerdo. El presidente ucraniano sostiene que el apoyo de la comunidad internacional resulta fundamental para conducir este proceso de paz hacia un resultado satisfactorio que preserve la integridad estatal de Ucrania.

En la serie de declaraciones compartidas en sus plataformas oficiales, Zelenski subrayó también la importancia de la unidad entre los países aliados al momento de fijar posiciones y estrategias para la negociación. Según Europa Press, reconoció la presencia de áreas donde hay concordancia con gobiernos como el de Países Bajos, especialmente en asuntos diplomáticos, lo cual fortalece la postura ucraniana ante Rusia y Estados Unidos.

El primer mandatario ucraniano enfatizó, según Europa Press, que en los preparativos de cara a la siguiente ronda de conversaciones Ucrania trabajará para estar lista con propuestas concretas y una estrategia definida. Además, reflejó su expectativa de que los intercambios con los aliados continúen aportando elementos que posibiliten avances relevantes en una mesa de negociación que, hasta ahora, no llega a un entendimiento definitivo.

El ciclo de contactos diplomáticos, tal como reportó Europa Press, se produce en un contexto de incertidumbre sobre el rumbo de las posiciones negociadoras, debido a que todas las partes han manifestado matices en sus planteamientos. Zelenski indicó que estos “posibles cambios de postura” podrían modificar el clima y el contenido de las futuras conversaciones, manteniendo abierta la expectativa sobre las nuevas propuestas o condiciones que puedan surgir tanto por parte de Moscú como de Washington.

Europa Press informa que la agenda diplomática de Ucrania persiste en su objetivo de preservar la independencia, la soberanía y la integridad territorial, mientras busca vías para el cese definitivo del conflicto. Las declaraciones de Zelenski reflejan la estrategia de avanzar en acuerdos que no vulneren estos principios, y de rechazar cualquier intento de resolución que implique la aceptación de ultimátum.

El reporte también destacó la constante apelación del mandatario a la comunidad internacional. Zelenski señala que una combinación de diplomacia bilateral, negociaciones multilaterales y presión exterior puede marcar la diferencia en la definición de un acuerdo que permita “poner fin a la guerra con dignidad”, siempre sobre la base de la firmeza en los intereses fundamentales de Ucrania.

La información compartida por Europa Press, a través de las redes sociales del presidente, apunta a la necesidad de mantener abiertos canales de diálogo mientras se refuerzan alianzas. Esta línea pretende asegurar que, ante eventuales cambios en las posiciones de las partes, Ucrania esté preparada para defender sus intereses en el escenario internacional y mantener el respaldo de sus socios.