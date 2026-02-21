(Previa) El Villarreal busca regularidad en otro derbi y el Coliseum vive un duelo por la permanencia

La posibilidad de que el Mallorca salga de la zona de descenso en su visita a Vigo se suma a la jornada 25 de LaLiga EA Sports, marcada por la pelea por posiciones europeas y la permanencia. Según consignó Europa Press, el RC Celta, inmerso en la fase eliminatoria de la Liga Europa y con un reciente triunfo a domicilio ante el PAOK (1-2), enfrenta al equipo balear, que busca aferrarse a sus opciones para mejorar su situación en la tabla. Al mismo tiempo, el encuentro entre el Villarreal y el Valencia en La Cerámica concentra la atención del derbi regional, mientras en el sur de Madrid el Getafe y el Sevilla disputan un duelo directo que influye de manera decisiva en la lucha por la permanencia.

De acuerdo con Europa Press, el Villarreal afronta su compromiso después de conquistar la tercera posición luego de imponerse al Levante por la mínima diferencia en un compromiso aplazado. Esa victoria otorgó a los de Marcelino García una ventaja de tres puntos sobre el Atlético de Madrid, su inmediato perseguidor. Ahora, el conjunto castellonense aspira a consolidar por primera vez desde el 10 de enero dos victorias consecutivas en la competición liguera, nuevamente ante un rival regional. Las estadísticas refuerzan el optimismo local: el Villarreal ha vencido cinco de los seis últimos partidos como anfitrión frente al Valencia.

La aportación de Georges Mikautadze fue determinante en el triunfo reciente, según detalló Europa Press. El atacante georgiano atraviesa su mejor momento desde que llegó al fútbol español, con tres encuentros consecutivos en los que ha logrado marcar. Frente a la ausencia prolongada de Gerard Moreno, Mikautadze se perfila como principal referente ofensivo, acompañado por Alberto Moleiro y Nicolas Pépé. Además, los 'groguets' afrontarán el partido con conocimiento del empate registrado por el Betis en la jornada sabatina, de modo que una victoria ampliaría distancias con el quinto clasificado y reforzaría sus opciones en la zona de acceso a la Liga de Campeones.

Por el lado visitante, el Valencia también busca enlazar dos triunfos consecutivos, después de imponerse la semana anterior al Levante. Según Europa Press, el equipo dirigido por Carlos Corberán se encuentra cerca de la zona de descenso y vive una situación que demanda puntos de forma urgente. El cuadro 'che' necesita mostrar una versión sólida para competir con la plantilla dirigida por Marcelino, que ha demostrado un mayor potencial en enfrentamientos recientes entre ambos equipos.

El Valencia, con 26 puntos, mantiene la expectativa de beneficiarse del resultado del duelo directo entre Getafe y Sevilla que se disputa en la sesión matinal. Europa Press explicó que este cotejo enfrenta a equipos separados por solo tres puntos y que compiten por aumentar su distancia respecto a los puestos de descenso. El Getafe ha encontrado una mejor dinámica en las últimas cuatro jornadas, impulsado por los refuerzos incorporados en el mercado invernal, una petición reiterada por José Bordalás. El último resultado positivo fue la victoria ante el Villarreal, incremento que inspira confianza en el grupo madrileño pese a la ausencia de Borja Mayoral, quien ya entrena con el grupo pero aún no está disponible para jugar.

Enfrente estará el Sevilla, que solo ha sumado una victoria en sus ocho partidos más recientes, registrando un rendimiento que le ha situado cerca de la zona peligrosa de la tabla. A esto se une la sanción de siete partidos impuesta a Matías Almeyda tras su expulsión más reciente, según reportó Europa Press. El conjunto sevillista requiere sumar los tres puntos con el objetivo de no verse comprometido antes del inminente derbi ante el Real Betis.

En otro frente de la competencia, el RC Celta y el RCD Mallorca se enfrentan con objetivos opuestos pero con igual necesidad de sumar puntos. El equipo gallego, con la eliminatoria europea ante el PAOK en el horizonte inmediato, recibe a un Mallorca que precisa abandonar la zona baja de la clasificación. El Celta, que lleva cuatro jornadas sin ganar en LaLiga, arriesga quedar rezagado en la lucha por acceder a posiciones europeas. El encuentro con el Mallorca funciona como un ensayo y al mismo tiempo como una oportunidad para revertir la tendencia negativa en el campeonato doméstico, según publicó Europa Press.

Por su parte, el Mallorca, dirigido por Jagoba Arrasate, afronta la urgencia de mejorar defensivamente y gestionar con acierto partidos que exigen madurez y solidez. El equipo no ha corregido varias de sus debilidades, pero mantiene la esperanza de evitar el descenso dado que existen cinco equipos por encima con una diferencia de apenas dos puntos. Europa Press indicó que en la temporada todavía resta un trecho considerable para modificar la situación clasificatoria. El Mallorca intentará repetir la victoria obtenida en Vigo hace dos temporadas, cuando Vedat Muriqi anotó el gol del triunfo, aprovechando la posible distracción del Celta por su compromiso europeo.

El programa del domingo, detallado también por Europa Press, contempla los encuentros Getafe-Sevilla a las 14:00, Barça-Levante a las 16:15, RC Celta-Mallorca a las 18:30 y Villarreal-Valencia a las 21:00. A lo largo de la jornada, los equipos implicados buscarán sumar para definir objetivos europeos o alejar el riesgo del descenso en una fase del campeonato en la que todos los puntos adquieren especial relevancia.