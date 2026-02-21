Agencias

Narcís Rebollo desvela cómo van los preparativos del centenario de la duquesa de Alba: "Os va a encantar"

En plena cuenta atrás para que comiencen las celebraciones del centenario del nacimiento de la duquesa de Alba, su familia va dando pinceladas de los distintos eventos que han preparado con sumo cariño y que se podrán disfrutar para conocer a esta figura histórica considerada "un icono de la cultura andaluza", todo con el respaldo de la Junta y el Ayuntamiento de Sevilla, en la que colabora la Fundación Cajasol y cuya agenda ha coordinado con mimo Cayetano Martínez de Irujo.

Narcís Rebollo, marido de Eugenia Martínez de Irujo, ha sido el último en dar el parte sobre los preparativos de una de las actividades que forman parte de dicha agenda. En concreto de la que tiene que ver con su mujer, la exposición 'Cayetana. Grande de España'. Una muestra que acogerá el Palacio de Dueñas de Sevilla y que podrá visitarse desde marzo hasta finales de agosto.

"Os va a encantar, Eugenia sabéis que es la comisaria, está organizando todo y bien", ha declarado el empresario. "Está quedando muy bonito", ha dicho con orgullo. No es para menos. La exposición reúne más de 200 piezas entre joyas, obras de arte, vestidos de alta costura y hasta cartas que muestran la relación que mantuvo doña Cayetana con personalidades de la talla de la reina Isabel o Jackie Kennedy, además de incluir su actividad en defensa de los animales y su labor solidaria.

