Macron celebra el rechazo del Supremo a los aranceles de Trump: "Es un contrapeso en las democracias"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, confirmó que su gobierno examinará las consecuencias de la reciente subida global del 10 por ciento en los aranceles anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump. Según reportó Europa Press, Macron sostuvo que Francia espera definir con precisión las implicaciones de esta medida para poder adaptar su respuesta en el contexto internacional.

El dirigente francés también manifestó su satisfacción por la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que desestimó el mecanismo utilizado previamente por Trump para imponer aranceles recíprocos, específicamente la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). De acuerdo con Europa Press, este pronunciamiento representa la mayor derrota judicial para Trump desde su regreso a la presidencia estadounidense, pues le impide recurrir a dicha ley para respaldar su política comercial.

Según detalló el medio Europa Press, la legislación rechazada por la Corte Suprema permitía al Ejecutivo estadounidense adoptar medidas arancelarias en situaciones que considerara excepcionales. Ante el fallo, Trump comunicó que recurriría a la Ley de Comercio de 1974 para decretar la nueva tanda de aranceles del 10 por ciento sobre productos globales. Sin embargo, la norma de 1974 establece un límite temporal a la duración de los aranceles y cualquier prórroga requiere la aprobación del Congreso de Estados Unidos, lo que la convierte en una herramienta menos robusta que la IEEPA.

Macron compartió sus reflexiones frente a la prensa francesa desde el Salón Internacional de la Agricultura de París, donde destacó la importancia de la reciente sentencia del Supremo estadounidense. Tal como publicó Europa Press, el mandatario remarcó el papel esencial que cumplen los tribunales y el Estado de derecho en los sistemas democráticos. Expresó que la existencia de instancias judiciales que actúan como contrapeso es una característica positiva y digna de ser celebrada en países donde rige la democracia.

Respecto a la nueva ronda de aranceles, Macron pidió moderación y anunció que su administración analizará “exactamente las consecuencias, qué se puede hacer y nos adaptaremos”. Según consignó Europa Press, el presidente francés prefiere un enfoque prudente frente a las tensiones internacionales que puedan resultar de las decisiones comerciales unilaterales adoptadas por Estados Unidos.

La decisión del Tribunal Supremo estadounidense y la reacción inmediata de Trump introducen nuevas variables en la política comercial internacional, ya que el uso de la Ley de Comercio de 1974 genera incertidumbre respecto a la duración y el alcance de los nuevos gravámenes a nivel global. Europa Press informó que estas decisiones han reavivado el debate sobre los límites del poder ejecutivo en materia de comercio exterior y la necesidad de controles por parte de otros poderes del Estado.

Las declaraciones de Macron subrayan el interés de Francia en mantener un equilibrio institucional en el ámbito internacional y en evaluar el efecto concreto de los cambios adoptados por su socio norteamericano. El jefe del Ejecutivo francés reiteró su confianza en los procedimientos democráticos como base para lidiar con controversias en materia de política económica y comercial.

El medio Europa Press añadió que las imágenes del pronunciamiento presidencial en París están disponibles para su descarga a través de su plataforma audiovisual, mientras que el gobierno francés mantiene abiertas todas las opciones diplomáticas y técnicas para estudiar y responder a la nueva situación arancelaria impuesta por Estados Unidos. Las próximas semanas serán clave para observar el desarrollo y la posible reacción de Francia y la Unión Europea ante el nuevo escenario definido por la Casa Blanca.