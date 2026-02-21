Agencias

Macron celebra el rechazo del Supremo a los aranceles de Trump como un ejemplo del "contrapeso en las democracias"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha celebrado la decisión anunciada ayer por el Tribunal Supremo de EEUU contra la política arancelaria del presidente Donald Trump como un ejemplo de "contrapeso" democrático y ha confirmado que evaluará el impacto de la nueva subida del 10 por ciento global de estos gravámenes anunciada por el mandatario estadounidense como represalia.

El Supremo, concretamente, se pronunció en contra del instrumento empleado por Trump para imponer los aranceles recíproco, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) en lo que supone la mayor derrota del presidente hasta la fecha desde su regreso a la Casa Blanca.

Tras conocer la decisión, Trump anunció una nueva tanda de aranceles mundiales del 10 por ciento empleando la Ley de Comercio de 1974, si bien se trata de una herramienta más débil porque estipula un periodo máximo de duración de los mismos y cualquier prórroga en principio debería ser aprobada por el Congreso de EEUU.

"Creo que esto nos da que pensar", ha declarado Macron este sábado a los medios franceses desde el Salón Internacional de la Agricultura que se celebra en París. "A mí me parece muy positivo que existan los tribunales supremos y el Estado de derecho", ha indicado.

EL presidente de Francia ve como algo "positivo" que existan "pesos y contrapesos en las democracias" y es algo que hay que celebrar.

Sobre los nuevos aranceles, Macron ha llamado a la calma. "Analizaremos exactamente las consecuencias, qué se puede hacer y nos adaptaremos", ha manifestado el mandatario francés.

