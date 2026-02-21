Luís Castro: "No es el mejor momento para jugar contra el Barça porque vendrán más concentrados"

La confianza expresada por la afición hacia el plantel del Levante se ha convertido en un factor destacado en la recta previa al próximo encuentro frente al FC Barcelona. Así lo planteó Luís Castro, técnico del Levante, al agradecer el respaldo recibido a pesar de la posición comprometida del equipo en la tabla. Según informó el medio original, Castro compartió que los mensajes de los seguidores sostienen y motivan tanto a los futbolistas como al cuerpo técnico, especialmente en un momento que él mismo calificó de difícil. El entrenador transmitió que los hinchas le comunican su fe en el trabajo del grupo y su esperanza en que la mejora es posible.

En vísperas del partido de este domingo en el Spotify Camp Nou frente al Barcelona, Castro reconoció que se trata de un reto considerable. El medio detalló que el entrenador portugués afirmó: "No es el mejor momento para jugar contra el Barça porque vendrán más concentrados". Sustentó esta percepción en las dos derrotas recientes del conjunto catalán, circunstancia que, según observó, suele aumentar la intensidad y la disciplina de rivales de alto nivel internacional.

Durante la rueda de prensa previa al partido, Luis Castro subrayó que afrontar a un equipo de la talla del FC Barcelona implica atención máxima en diversos aspectos del juego. Según publicó la fuente, enfatizó la necesidad de minimizar la pérdida de balones, ya que considera que el Barcelona presiona intensamente y busca recuperar la posesión cerca del arco contrario. Indicó que “es uno de los mejores equipos del mundo” y remarcó tanto su fortaleza táctica como la calidad individual de sus futbolistas.

Castro profundizó en los elementos técnicos que visualiza como prioritarios para evitar que el Barça aproveche los errores del Levante. Citado por el medio, señaló que una de las principales claves será evitar la cantidad de balones perdidos y adelantó que los delanteros blaugrana pueden causar desequilibrios en situaciones de uno contra uno. Planteó que el equipo debe buscar tener el balón y aprovechar los espacios, pero sin descuidar la solidaridad defensiva, con el objetivo de reducir al mínimo las ventajas al Barcelona en fase ofensiva. Reiteró que “es importante que el equipo sea capaz de tener el balón y de jugar los espacios, pero también es importante defender juntos para no dar muchas ventajas de uno contra uno y espacios libres al Barça”.

El entrenador manifestó que los futbolistas disponibles han sostenido un alto nivel de compromiso en los entrenamientos y que, pese a la dificultad del partido ante el Barcelona, el grupo mantiene la intención de competir y buscar el mejor resultado posible. Expresó: “Sabemos que es un partido contra un gran equipo, pero vamos como siempre a pelear, a hacer nuestro trabajo e intentar el máximo”.

Acerca de los aspectos tácticos en comparación con encuentros anteriores, como el disputado ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, Castro remarcó diferencias entre los planteamientos del Barça y del Madrid. Según recoge el medio que publicó sus declaraciones, explicó que aunque existen similitudes, cada rival tiene características que obligan a modificar ciertos aspectos de la estrategia, tanto en los espacios como en los modos de atacar y defender.

Sobre el rendimiento reciente del Levante, el entrenador expresó su convicción de que el equipo suma menos puntos de los que la calidad del juego justificaría. Tal como reportó el medio, consideró que varios partidos se definieron por detalles, pero señaló que en ninguno de los partidos bajo su dirección sintió que el adversario hubiese controlado totalmente el encuentro. Añadió: “Estamos mal en la clasificación, pero atacamos, generamos situaciones, tenemos balón, pero la clasificación es lo que es. Pienso que los jugadores merecían un poco más”.

Castro también abordó uno de los aspectos ofensivos del conjunto granota, haciendo referencia a la necesidad de que determinados jugadores intenten más disparos al arco. Confirmó que han dialogado con algunos futbolistas acerca de la importancia de tirar más a portería, aunque precisó que uno de los jugadores que destaca por su capacidad de remate, Pablo Martínez, no estará disponible por lesión. Además, detalló que ante el Valencia generaron más remates que el rival, evidenciando la intención ofensiva del equipo incluso en partidos recientes.

Agregó que, durante su etapa en el club, el equipo ha conseguido entre nueve y diez goles y recordó episodios en los que el Levante ha creado ocasiones en inferioridad numérica. Se refirió, en particular, a un partido contra el Athletic Club en el que lograron marcar dos goles jugando con diez futbolistas, y al choque contra el Villarreal, donde el adversario finalizó el juego defendiendo en su propio área casi en su totalidad. El medio puntualizó que Castro interpretó estos episodios como reflejo de la capacidad del equipo para competir, generar oportunidades y buscar el arco rival incluso ante condiciones adversas.

El agradecimiento a la hinchada fue una de las constantes a lo largo de la comparecencia. Castro transmitió que el apoyo de los seguidores del Levante, quienes le manifiestan personalmente su confianza y la percepción positiva sobre el esfuerzo y el carácter competitivo del grupo, constituye un estímulo fundamental para el vestuario, particularmente en un contexto liguero poco favorable. Según consignó el medio, reiteró que este aliento fortalece a los jugadores y al cuerpo técnico en su preparación de cada partido.