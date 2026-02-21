Agencias

Detenida una empleada y su pareja por desfalcar 620.000 euros con transferencias no autorizadas

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, en el marco de la operación 'Cabank', ha detenido a una pareja e investigado a una tercera persona como supuestos autores de un delito de apropiación indebida cometidos en la localidad de Vícar (Almería). La investigación se inició tras las comprobaciones efectuadas por la empresa, que detectó movimientos económicos irregulares y trasferencias aparentemente ajenas a la actividad normal del negocio. Según las primeras indagaciones de los agentes, la trabajadora habría utilizado el acceso derivado de sus funciones laborales, para ordenar o ejecutar dichas operaciones sin autorización en diferentes cantidades.

Los detenidos habrían defalcado en diferentes cantidades y fechas un total de 629.320 euros, cantidades que habían ido transfiriendo desde cuentas de la empresa hacia cuentas bancarias vinculadas a la pareja, según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa. En el transcurso de la investigación, la Guardia Civil pudo comprobar la participación de su pareja, el cual en poco tiempo había incrementado su nivel de vida así como su patrimonio por lo que se procedió igualmente a su detención al figurar como titular de las cuentas receptoras de los fondos.

Durante la operación, se realizó un registro en la vivienda de ambos, donde se intervinieron diversa documentación, joyas y relojes, ordenadores y otros dispositivos informáticos, así como dos motocicletas, una furgoneta y un turismo, todos ellos adquiridos con fecha posterior a que comenzasen las transferencias no consentidas desde la cuenta titularidad de la empresa. La investigación continúa abierta, estando pendiente la recepción de documentación financiera. Tanto las diligencias instruidas como los detenidos, son puestos a disposición del Partido Judicial de Almería (Almería).

