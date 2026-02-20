Agencias

Un hombre mata a su hijo de 10 años e hiere de gravedad a su mujer en una vivienda de Arona (Tenerife)

Un hombre ha matado presuntamente a su hijo de 10 años y ha herido de gravedad a la madre del pequeño durante la madrugada de este viernes, 20 de febrero, en su vivienda de Arona, en la isla de Tenerife, según ha confirmado la Guardia Civil a Europa Press.

Los hechos se han producido sobre las 01.00 horas de este viernes, en una vivienda de Cabo Blanco, en el municipio de Arona, lugar hasta el que se trasladaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local que, al llegar, encontraron al pequeño fallecido, si bien se desconoce aún con qué se le causó la muerte, mientras que su madre estaba gravemente herida y se encuentra ingresada en un centro hospitalario de la isla.

Asimismo los agentes encontraron al padre del menor con un arma blanca y en el intento de reducirlo, finalmente tuvieron que realizar varios disparos, falleciendo el presunto autor de los hechos.

En este intento por reducir al hombre, resultó herido un agente de la Guardia Civil, que se encuentra a la espera de una cirugía, si bien no reviste gravedad su situación.

Desde la Guardia Civil, así como desde la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSCJ), se expone que en los registros judiciales no consta antecedente alguno de denuncias contra el hombre que presuntamente mató a su hijo y tampoco tenía antecedentes penales. Asimismo se investiga como un caso de violencia de género.

