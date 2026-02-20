Agencias

Robles visita Airbus Helicopters en Albacete, planta donde se fabrican los 100 helicópteros adquiridos por Defensa

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este viernes la sede de Airbus Helicopters España (AHE), ubicada junto a la Base Aérea de Los Llanos en Albacete, donde se ha interesado por las distintas fases de producción de los vehículos contratados por Defensa.

La ministra, junto a la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha recorrido los hangares de mantenimiento de helicópteros y fabricación de fuselajes traseros, así como las aeroestructuras del modelo NH90 y el hangar de línea de vuelo, según ha informado el ministerio en nota de prensa.

Margarita Robles ha puesto en valor la capacidad de la industria española, su apuesta por la innovación y el establecimiento de sinergias con universidades y otros estamentos, y ha manifestado el evidente interés del Ministerio por la inversión en un momento crucial, no solo para modernizar nuestras Fuerzas Armadas, sino para estar preparados para afrontar las amenazas multidominio.

Por su parte, la secretaria de Estado se ha referido a esta ubicación como "un enclave industrial estratégico para nuestras Fuerzas Armadas, ya que aquí se desarrolla un contrato récord para la adquisición de 100 helicópteros en el marco del Plan Nacional: más de 4.200 millones de euros y la mayor modernización de helicópteros, dentro de la apuesta por la autonomía estratégica europea".

Tal y como ha detallado Valcarce, este contrato supone una carga de trabajo sostenido, tecnología y transferencia de conocimiento, empleo cualificado y refuerzo de la base industrial, y representa, en sus palabras, "un compromiso con España y con nuestros socios europeos; estos 100 helicópteros mejoran la disponibilidad operativa; con ellos dotamos a las Fuerzas Armadas de herramientas adaptadas al escenario multidominio, así como capacidades de respuesta ante emergencias". "La defensa del siglo XXI --ha resumido-- no se mide en presupuestos sino en capacidades, y Airbus es parte de este esfuerzo colectivo".

MODERNIZACIÓN DE MEDIOS

El Plan Nacional de Helicópteros (PNH) 2025 representa la mayor modernización de medios aéreos de ala rotatoria en la historia de España, e incluye el desarrollo de los helicópteros Multipropósito NH-90, Tigre Mk III, H-145M, H-135 y H-175.

El programa 'Helicóptero Multipropósito de las FAS, NH-90' se inició con la adquisición de 22 helicópteros, todos ellos ya entregados. A estos se sumarán cerca de cincuenta unidades más, en distintas fases de producción.

El Helicóptero Tigre Mk III ha superado satisfactoriamente los hitos clave iniciales y se encuentra a punto de iniciar los ensayos en vuelo, así como la calificación y certificación del sistema. Finalmente, el Plan incluye la fabricación de 50 Helicópteros Ligero Multipropósito H-145M (HELIPO), 13 Helicópteros H-135 y 6 Helicópteros de Apoyo de la Acción del Estado H-175 (HACES), contratados a finales del pasado año.

