Montero promete "automatizar y simplificar" las ayudas del Gobierno por el temporal con primeros pagos "de inmediato"

Durante su intervención en Sevilla, María Jesús Montero insistió en que el respaldo a las personas afectadas se verá reforzado a través de distintas medidas logísticas y administrativas, haciendo especial énfasis en el papel de Correos como punto de atención clave para quienes requieran apoyo. El gobierno central se ha comprometido a que quienes hayan sufrido las consecuencias del temporal en Andalucía reciban los primeros pagos de ayuda de manera ágil y sin demoras significativas.

Según informó Europa Press, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda detalló que el acuerdo aprobado esta semana por el Consejo de Ministros implica una dotación de 7.000 millones de euros en ayudas para mitigar los daños provocados en la región andaluza. En el marco de los Desayunos Informativos de Europa Press, María Jesús Montero defendió que la administración que encabeza automatizará y simplificará “todo lo que podamos” los procedimientos, para que tanto los autónomos como las personas evacuadas o damnificadas puedan acceder a los recursos en el menor tiempo posible. Esta posición se contrapone al calendario anunciado por la Junta de Andalucía, que prevé desembolsar su propio apoyo económico a partir de junio, una propuesta considerada excesivamente dilatada por el gobierno central.

La ministra calificó de fundamental agilizar los procedimientos para evitar que la población afectada deba enfrentarse a formularios complejos o cargas administrativas adicionales. Dentro de este esquema, tal como consignó Europa Press, Correos ha sido involucrado de manera directa para poner sus oficinas repartidas por todo el territorio a disposición de la ciudadanía, permitiendo así una cobertura logística más amplia y un acceso sin obstáculos para quienes residan en distintas áreas de Andalucía. Esta red se complementará con las subdelegaciones del Gobierno, ofreciéndose ambas infraestructuras como espacios válidos para tramitar la documentación necesaria y avanzar en los pagos sin dilaciones.

El anuncio fue realizado durante la jornada informativa celebrada en la capital andaluza, en un evento respaldado por la Fundación Cajasol. En ese marco, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, presentó a la ministra ante los asistentes. Durante su discurso, la titular de Hacienda reiteró la prioridad de actuar con inmediatez ante la situación de emergencia y subrayó que existe la intención de volcarse completamente en las labores de recuperación, manteniendo un esfuerzo constante “para poder recuperar a los afectados y para hacer todo lo que esté en nuestra mano”.

Europa Press detalló que la decisión del Consejo de Ministros representa una de las partidas económicas más cuantiosas destinadas a la contención de daños derivados de fenómenos meteorológicos adversos en los últimos años, contemplando tanto la reparación de infraestructuras como el apoyo directo a particulares y empresas. El monto de 7.000 millones de euros será distribuido conforme a las necesidades detectadas y en función de los criterios establecidos para cada una de las ayudas previstas.

Además de los pagos inmediatos, Montero aseguró que la automatización en los procedimientos redundará en una menor burocracia y una experiencia más sencilla para quienes deseen solicitar apoyo. Esta modalidad pretende dejar en segundo plano los trámites presenciales o el papeleo tradicional, priorizando el acceso rápido y la resolución eficiente de cada expediente presentado, según destacó el medio Europa Press.

La intervención de Montero incluyó el compromiso de seguir impulsando todos los recursos necesarios para que la recuperación avance “sin pausa”, poniendo a disposición de las administraciones locales y regionales las herramientas del gobierno central, tanto en personal como en logística, de acuerdo con lo expuesto por Europa Press. Se prevé que las distintas oficinas de Correos reciban desde los próximos días un incremento en la demanda de ciudadanos que acudan a consultar los procedimientos, entregar documentación y recibir información sobre el estado de sus solicitudes.

El contraste entre las dos administraciones, la central y la autonómica, quedó claro durante el acto. Montero defendió la urgencia de una respuesta que no dependa de los plazos tradicionales y aseguró que su equipo seguirá monitorizando la evolución de la gestión de pagos y el impacto real de cada ayuda entregada. La ministra finalizó reiterando la disposición total del Gobierno central para acompañar a la ciudadanía mientras duren las tareas de reconstrucción y retorno a la normalidad, según publicó Europa Press.