Makoke y Gonzalo reaparecen "tranquilos" e inseparables ante el complicado momento que vive el empresario

Momentos complicados para Makoke, que meses después de cancelar su boda con Gonzalo Fernández por la enfermedad de la pareja de su hijo Javier Tudela, Marina Romero, se enfrenta a la información de la revista Lecturas de que su prometido será juzgado por tres presuntos delitos de violencia de género contra su exmujer.

Una delicada noticia a la que la colaboradora ha reaccionado rotunda en declaraciones a 'El tiempo justo'. "No me ha sorprendido porque yo sabía que esto tenía que llegar en algún momento. Yo estaba al tanto de todo, yo confío en mi pareja 100%, pongo la mano en el fuego por él. Sé que las cosas van a salir bien y confío en la justicia", ha confesado afectada.

Reconociendo que está siendo un "momento muy duro", Makoke ha defendido la inocencia de Gonzalo y, asegurando que tiene "pruebas" y que no entiende cómo se le está juzgando públicamente antes de que se celebre el juicio, ha revelado que su prometido "va a tomar medidas judiciales porque se han revelado cosas de una causa penal", causando un "gran daño a su imagen" cuando, insiste, "miedo no tiene que tener porque está muy seguro de su inocencia".

Y dejando claro que esta información no ha afectado en absoluto a su relación, y que le apoya incondicionalmente, la ex de Kiko Matamoros ha reaparecido con su novio en el primer concierto de Los Chunguitos tras el regreso de Jere Salazar al grupo.

"Hablaré en 'Fiesta' el sábado, pero estoy tranquila, estoy tranquila. Estoy tranquila, estoy bien, ¿vale? Está todo bien, está todo bien. Cuidándonos" ha asegurado Makoke con una sonrisa, mientras Gonzalo ha dado la callada por respuesta a las preguntas de la prensa sobre cómo se encuentra ante el proceso judicial al que se enfrenta contra su expareja.