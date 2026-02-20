Lula abre la puerta a negociar con EEUU un plan para luchar contra el crimen organizado

En el contexto de la explotación de minerales estratégicos y tierras raras, Brasil figura como la tercera reserva global con un volumen de 21 millones de toneladas métricas, aunque su nivel de producción para 2023 sumó solo 80 toneladas. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva subrayó que, durante la transformación y exploración de estos recursos, su gobierno buscará que los beneficios alcancen de forma prioritaria al país y que la comercialización se dirija a quienes estén interesados. Al respecto, indicó: "Y lo venderemos a quienes quieran". Con este enfoque, el mandatario prepara su agenda para el encuentro que mantendrá en marzo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde pretende negociar un esquema de cooperación bilateral en seguridad y otros temas prioritarios, según informó el medio Europa Press.

Lula da Silva declaró en una entrevista al medio ‘India Today’, recogida y difundida por Europa Press, que desea avanzar hacia una colaboración con Estados Unidos destinada a enfrentar el crimen organizado y el tráfico transnacional de drogas. Expresó su interés en que ambas naciones establezcan un programa conjunto para abordar estos delitos, tanto en Brasil como en la región. El jefe del Ejecutivo brasileño manifestó: "Quiero ir a Estados Unidos porque ya que el presidente Trump dice que quiere luchar contra el tráfico internacional de drogas y el crimen organizado en Venezuela, yo también quiero luchar contra eso en Brasil". Esta declaración remarca el objetivo de igualar los esfuerzos estadounidenses con iniciativas propias de Brasil, y priorizar la agenda de seguridad en la próxima reunión bilateral.

De acuerdo con Europa Press, Lula resaltó su intención de dialogar directamente y de forma presencial con Trump acerca de estos temas, subrayando la relevancia de discutirlos "cara a cara". Al margen de la seguridad, su agenda también abarca la cuestión de los recursos estratégicos, en especial los minerales críticos y las tierras raras, componentes fundamentales en sectores industriales y tecnológicos. Aunque Estados Unidos muestra interés en acceder a estos recursos ante la creciente demanda mundial, Lula reafirmó que el proceso de exploración, explotación y venta responderá a los intereses nacionales y a una política soberana.

Europa Press consignó que Lula también se refirió a la preferencia del presidente Trump de utilizar las redes sociales para emitir mensajes y declaraciones sobre asuntos internacionales. El mandatario brasileño dijo que, debido a su preocupación de que los mensajes puedan ser modificados o malinterpretados, las posiciones de Brasil se dejarán por escrito durante las conversaciones. Este enfoque pretende evitar malentendidos y garantizar la fidelidad en la transmisión de las posturas oficiales entre ambos gobiernos.

En cuanto a la situación de Venezuela, Lula adoptó una postura crítica frente a cualquier acción extranjera que altere la soberanía interna de ese país. El jefe de Estado condenó la posibilidad de que un mandatario externo ordene invadir otra nación y detenga a su presidente. "No hay una explicación para eso, eso no es aceptable", afirmó, citado por Europa Press. Para el presidente brasileño, la principal tarea que enfrenta Venezuela debe centrarse en consolidar su proceso democrático, responsabilidad que, resaltó, le corresponde de manera exclusiva a los ciudadanos de ese país.

El medio Europa Press reportó también que Lula expresó su expectativa de que el conflicto venezolano se resuelva internamente, sin la intervención de otras naciones. "Espero que el tema venezolano pueda ser resuelto por el propio pueblo de Venezuela y no por la interferencia extranjera de ninguna otra nación", manifestó el presidente brasileño. Esta declaración refuerza la defensa de un enfoque soberano y autónomo en el entorno regional.

En la entrevista concedida a ‘India Today’, durante la cumbre de Inteligencia Artificial en India, Lula también se refirió a las oportunidades y desafíos económicos que plantea la posesión de amplias reservas de minerales críticos. Brasil administra uno de los mayores yacimientos a nivel mundial, aunque su ritmo de producción dista del de otras potencias del sector. El presidente aclaró que el gobierno brasileño construirá políticas para que el procesamiento y transformación de estos minerales favorezcan la economía nacional y, solo después de asegurar ese beneficio, procederán a la exportación a interesados internacionales, confirmando así la orientación soberana de su mandato ante la explotación de recursos naturales.

Al proyectar el tono de la próxima visita a la Casa Blanca, Lula hizo un llamado al optimismo y la expectativa positiva hacia la reunión bilateral, según publicó Europa Press, aunque sostuvo la importancia de mantener una comunicación precisa y clara entre ambas partes. El directivo brasileño planea abordar tanto la cooperación para combatir el crimen organizado como la gestión y política de los recursos estratégicos nacionales, elementos considerados prioritarios en la relación entre Brasil y Estados Unidos.