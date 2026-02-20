La vivienda se encarecerá entre un 6% y un 9% en la primera mitad de 2026, según Solvia

El porcentaje de rehabilitación sobre el conjunto de licencias otorgadas desde 2019 alcanza el 55%, de acuerdo con las conclusiones del último informe elaborado por Solvia, aunque esta cifra no logra compensar el desequilibrio estructural del mercado inmobiliario español. Según comunicó la firma de servicios inmobiliarios este viernes, las previsiones apuntan a un aumento del 6% al 9% en los precios de venta de viviendas durante el primer semestre de 2026 en toda España. Esta estimación se atribuye principalmente a la persistente falta de oferta y a una demanda sostenida, elementos que Solvia califica como factores crónicos en la dinámica del sector.

Tal como publicó Solvia, la compraventa de inmuebles experimentó en 2025 un incremento del 11,5%, llegando a 714.237 operaciones, conforme registró el Instituto Nacional de Estadística. De cara al próximo año, la empresa anticipó que el número de transacciones podría crecer entre un 3% y un 5% interanual. Sin embargo, advierte que la presión del mercado continuará limitando la capacidad de cerrar operaciones, debido a la necesidad de más competencia por productos específicos, como propiedades bien ubicadas o con precios ajustados. Este contexto de tensión se mantendría incluso ante un interés comprador elevado, según el informe de Solvia.

El acceso al crédito, el coste creciente de la construcción, la actividad económica nacional y la incapacidad de la promoción residencial para responder a la demanda forman parte de los principales motivos expuestos por Solvia que explican la tendencia alcista de los precios. El medio detalló que existe un desequilibrio persistente entre oferta y demanda, el cual se mantendría durante gran parte de 2026. De hecho, la empresa señaló que las previsiones para la obra nueva apuntan a un aumento de los visados entre un 10% y un 12% al cierre del próximo año, aunque esta subida no sería suficiente para cubrir la necesidad de viviendas en el país.

En lo que respecta al mercado del alquiler, Solvia observó que los precios tenderán a permanecer elevados o incluso repuntar, principalmente debido a la escasez de unidades disponibles. Enrique Tellado, presidente de Solvia y CEO de Intrum, analizó para la compañía que la presión será más fuerte en las grandes ciudades y en zonas costeras, donde la oferta resulta especialmente limitada en comparación con la demanda. Tras el ajuste propio de ciclos estacionales, la tendencia general indica que la escasez continuará sosteniendo los valores al alza.

En el caso concreto de Madrid y Barcelona, el 'III Solvia Market View' pone en relieve un proceso de encarecimiento generalizado. La firma destacó que estas dos ciudades presentan incrementos en todos sus barrios respecto al trimestre anterior, tanto en zonas centrales como en áreas tradicionalmente consideradas más asequibles, lo que amplía el ámbito de presión en estos mercados urbanos. Los barrios madrileños de Salamanca, Chamberí y Chamartín registran los precios más altos, con valores de 7.141 euros, 6.676 euros y 6.098 euros por metro cuadrado, respectivamente. En Barcelona, Sarrià-Sant Gervasi lidera con 5.409 euros por metro cuadrado, seguido de Les Corts (4.862 euros) y L'Eixample (4.700 euros).

De acuerdo con Solvia, el atractivo del mercado inmobiliario español responde a su carácter dinámico, la llegada de inversión y la estabilidad macroeconómica. No obstante, Tellado consideró, según citó Solvia, que los desafíos enfrentados durante 2025 persistirán en 2026, por lo que resulta fundamental la contribución de todos los actores involucrados para mantener el dinamismo y satisfacer la demanda en todos los segmentos.

El informe concluye que la rehabilitación de inmuebles, aunque relevante por su peso creciente desde 2019, aún no logra paliar la insuficiencia de oferta, lo que refuerza la necesidad de adoptar estrategias integrales en el sector inmobiliario. La empresa sugirió que, pese a la solidez de la oferta actual y el interés inversor, la respuesta estructural para cubrir la demanda nacional se mantiene como una asignatura pendiente.