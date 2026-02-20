Agencias

La Reina Sofía recupera la sonrisa tras la muerte de Irene de Grecia: investida Doctora Honoris Causa en Las Palmas

Guardar

Retomando poco a poco la normalidad tras el fallecimiento de la princesa Irene de Grecia el pasado 15 de enero, la Reina Sofía ha viajado a Las Palmas de Gran Canaria para recibir los dos reconocimientos que se vio obligada a aplazar días antes de la muerte de su hermana menor ante el empeoramiento en su estado de salud.

Después de reaparecer públicamente durante su visita a la sede del Banco de Alimentos de Basauri, en Vizcaya el 10 de febrero, la Emérita recogía este jueves el "Premio Gorila 2024", otorgado por Loro Parque y Loro Parque Fundación "por su compromiso ejemplar y sostenido con la conservación de la biodiversidad, el bienestar animal y la protección del patrimonio natural", y este viernes ha sido investida Doctora Honoris Causa por la Universidad de Las Palmas.

Una investidura muy especial por su compromiso con iniciativas sociales, asistenciales y humanitarias, y su apoyo a la cultura, las artes, la ciencia y la educación -que se suma a los Doctorados Honoris Causa que recibió por la Universidad de Valladolid en 1986, y por la de la Universidad San Pablo CEU en 2024- que ha hecho que Doña Sofía recupere la sonrisa y se haya mostrado muy feliz durante el solemne acto que se ha celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Gran Canaria.

Como manda el protocolo, la madre del Rey Felipe VI ha lucido una túnica de seda en color gris perla acorde a su nuevo reconocimiento, y unos guantes a juego, luciendo por debajo de su look de Doctora Honoris Causa un dos piezas de luto en señal de duelo por el fallecimiento de Irene de Grecia, compuesto por pantalón fluido y chaqueta clásica, a la que ha incorporado un broche en recuerdo a su hermana.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

ERC asegura que el Gobierno incluirá el catalán como prueba de arraigo en el decreto de regularización de migrantes

La nueva normativa permitirá a quienes residen en España acreditar su integración mediante el dominio de idiomas autonómicos, incorporando el aprendizaje lingüístico al proceso de regularización y fortaleciendo así la dimensión social y cultural de la inmigración

ERC asegura que el Gobierno

Alejandra Rubio reafirma su apoyo incondicional a Carlo Costanzia

Frente a las acusaciones que rodean a Carlo y la tensión familiar, la nieta de María Teresa Campos ha manifestado públicamente que no piensa alejarse de su pareja, reafirmando que mantiene su respaldo absoluto pese a la presión y la controversia

Alejandra Rubio reafirma su apoyo

Uber gastará 84,6 millones de euros en construir estaciones de recarga para vehículos autónomos en EE.UU.

Municipios estadounidenses dispondrán de autonomía inédita para adaptar infraestructura de recarga eléctrica, con supervisión técnica, capacitación especializada y apoyo en cumplimiento normativo, gracias a un esquema de modularidad y actualización continua impulsado por inversiones conjuntas de Uber y sus socios tecnológicos

Uber gastará 84,6 millones de

El aeropuerto de Palm Beach (Florida) pasará a llamarse Donald Trump

El aeropuerto de Palm Beach

CoolRooms Hotels y Fundación Integra impulsan la integración laboral de 30 personas en exclusión social

CoolRooms Hotels y Fundación Integra