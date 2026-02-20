La Reina Sofía recupera la sonrisa tras la muerte de Irene de Grecia: investida Doctora Honoris Causa en Las Palmas

Retomando poco a poco la normalidad tras el fallecimiento de la princesa Irene de Grecia el pasado 15 de enero, la Reina Sofía ha viajado a Las Palmas de Gran Canaria para recibir los dos reconocimientos que se vio obligada a aplazar días antes de la muerte de su hermana menor ante el empeoramiento en su estado de salud.

Después de reaparecer públicamente durante su visita a la sede del Banco de Alimentos de Basauri, en Vizcaya el 10 de febrero, la Emérita recogía este jueves el "Premio Gorila 2024", otorgado por Loro Parque y Loro Parque Fundación "por su compromiso ejemplar y sostenido con la conservación de la biodiversidad, el bienestar animal y la protección del patrimonio natural", y este viernes ha sido investida Doctora Honoris Causa por la Universidad de Las Palmas.

Una investidura muy especial por su compromiso con iniciativas sociales, asistenciales y humanitarias, y su apoyo a la cultura, las artes, la ciencia y la educación -que se suma a los Doctorados Honoris Causa que recibió por la Universidad de Valladolid en 1986, y por la de la Universidad San Pablo CEU en 2024- que ha hecho que Doña Sofía recupere la sonrisa y se haya mostrado muy feliz durante el solemne acto que se ha celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Gran Canaria.

Como manda el protocolo, la madre del Rey Felipe VI ha lucido una túnica de seda en color gris perla acorde a su nuevo reconocimiento, y unos guantes a juego, luciendo por debajo de su look de Doctora Honoris Causa un dos piezas de luto en señal de duelo por el fallecimiento de Irene de Grecia, compuesto por pantalón fluido y chaqueta clásica, a la que ha incorporado un broche en recuerdo a su hermana.