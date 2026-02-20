La Fundación Deporte Joven activa 'España compite' para seguir impulsando el deporte nacional

El importe de las donaciones y aportaciones de empresas y empresarios individuales que participaron en el programa 'España Compite' durante 2025 alcanzó los 6.102.729,64 euros, cifra que representa un aumento de casi un 40 por ciento respecto al año anterior. A partir de este dato, el medio Europa Press detalló que la Fundación Deporte Joven (FDJ), perteneciente al Consejo Superior de Deportes (CSD), ha puesto en marcha la décima edición de la iniciativa, con el fin de seguir promoviendo el deporte a nivel nacional.

Según publicó Europa Press, el programa 'España Compite' otorga incentivos fiscales tanto a empresas como a trabajadores autónomos que decidan realizar donaciones monetarias o en especie a la Fundación Deporte Joven. Desde 2016, cuando la FDJ asumió junto al CSD la gestión de este programa, se han destinado 19.410.319,24 euros a apoyar entidades deportivas y deportistas individuales, haciendo posible el desarrollo de 640 proyectos deportivos en el país, gracias a la implicación del sector empresarial.

De acuerdo con la información de Europa Press, el programa se considera una actividad prioritaria de mecenazgo y otorga beneficios fiscales relevantes. Las empresas pueden acceder a deducciones de entre un 45 y un 55 por ciento en la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades (IS) sobre las cantidades donadas, siempre que no excedan el 20 por ciento de la base imponible anual del IS, y con un rango de aportaciones que va de 150 a 50.000 euros por año y por empresa. Los autónomos, que tributan por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), también pueden acceder a incentivos: los primeros 250 euros de la donación permiten una deducción del 85 por ciento, mientras que el resto de la aportación tiene una deducción de hasta el 50 por ciento, con un tope máximo de deducción establecido en el 15 por ciento de la base liquidable del IRPF.

Europa Press consignó que 'España Compite' contempla varias líneas de actuación: la participación de entidades en ligas no profesionales; el acompañamiento a deportistas en su preparación y/o participación en distintas competiciones; y la organización de actividades relacionadas con el deporte. Como elemento destacado en esta décima edición, el programa incorpora el impulso de proyectos de dualidad académico-deportiva, mediante una colaboración específica entre la Fundación Deporte Joven y diferentes centros educativos del país.

La edición actual no solo mantiene las iniciativas ya existentes de apoyo al deporte federado y amateur, sino que amplía su alcance con la incorporación de propuestas que combinan la formación académica y la actividad deportiva. Europa Press informó que este enfoque pretende facilitar un desarrollo integral de los deportistas, permitiéndoles compatibilizar su carrera deportiva con la formación educativa, mediante la cooperación con entidades del sector educativo nacional.

La participación en el programa ofrece ventajas tanto a nivel fiscal para los donantes como oportunidades de acceso a recursos para las entidades beneficiarias. Según Europa Press, el aumento en el volumen de donaciones registradas en la convocatoria de 2025 evidencia el interés creciente de empresas y particulares en respaldar el deporte y los proyectos educativos relacionados, lo que contribuye a ampliar la base de apoyo para el desarrollo de competencias y actividades deportivas en el país.

De este modo, la décima edición de 'España Compite' se implementa con una propuesta renovada y mayores posibilidades de participación, según subrayó Europa Press. Las actividades programadas suman herramientas para el fomento de la educación y el deporte españoles, además de fortalecer la cooperación entre el ámbito empresarial, entidades deportivas y centros de estudios.