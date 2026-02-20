Agencias

Estado Islámico reivindica el asesinato de un agente de las fuerzas de seguridad sirias en Deir Ezzor

El grupo yihadista Estado Islámico ha reivindicado este jueves la autoría de un ataque perpetrado en la víspera en la provincia siria de Deir Ezzor, en el este del país, en el que un agente de las fuerzas de seguridad del Gobierno ha muerto y otro ha resultado herido.

Estado Islámico ha precisado a través de un breve comunicado difundido en su agencia Amaq que el ataque fue efectuado en la ciudad de Raghib, en la citada provincia.

La agresión contra las fuerzas del Gobierno presidido por Ahmed al Shara se produce en medio del aumento de las operaciones de la coalición internacional --liderada por Estados Unidos y a la que Siria se ha unido recientemente-- contra la organización terrorista.

El Ejército estadounidense anunció la semana pasada el lanzamiento de una decena de ataques contra más de 30 posiciones de Estado Islámico en Siria, bombardeos que tuvieron lugar del 3 al 12 de febrero.

La Operación Ataque Ojo de Halcón se lanzó en respuesta a una emboscada de Estado Islámico el 13 de diciembre de 2025 contra fuerzas estadounidenses y sirias en Palmira que resultó en la muerte de dos militares y un intérprete, todos de nacionalidad estadounidense.

Más de 50 terroristas han sido "abatidos o capturados" y más de 100 objetivos de infraestructura han sido atacados con cientos de munición de precisión durante dos meses de operaciones.

