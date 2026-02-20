Empresas minoristas de EEUU instan a garantizar el reembolso de los aranceles tras la decisión del Supremo

La Federación Nacional de Minoristas de Estados Unidos (NRF) se ha dirigido a los tribunales inferiores tras la decisión del Tribunal Supremo sobre los aranceles recíprocos, pidiendo que el proceso de reembolso a las empresas importadoras afectadas se efectúe de manera eficiente y sin obstáculos. Según informó el medio, los representantes de la NRF consideraron que la devolución de estos gravámenes permitiría dinamizar la economía nacional y facilitaría nuevas inversiones en el sector minorista y otros rubros dependientes de las importaciones.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos se pronunció este viernes en contra de que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) otorgue al presidente la capacidad de imponer aranceles recíprocos sin autorización explícita del Congreso. Según detalló el medio, esta resolución, emitida por mayoría de seis votos contra tres, fue calificada como la mayor derrota del expresidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca, ya que revoca las iniciativas de su gobierno en materia de política arancelaria amparadas en la ley de 1977.

La decisión del Supremo establece claramente que "la IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles", posición asumida por la mayoría conservadora del tribunal. Los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh se manifestaron en sentido contrario. La sentencia confirma el dictamen previo de una corte inferior, remarcando que el recurso a esta ley para fijar aranceles por parte del Ejecutivo sobrepasaba las atribuciones conferidas por el marco legal.

De acuerdo con la información de la NRF recogida por el medio, David French, vicepresidente ejecutivo de la entidad, afirmó que "el anuncio de hoy de la Corte Suprema sobre los aranceles proporciona la certeza que tanto necesitan las empresas y fabricantes estadounidenses, permitiendo que las cadenas de suministro globales operen sin ambigüedades". French sostuvo que la existencia de una política comercial clara y previsible resulta imprescindible para la generación de empleo, el crecimiento económico y la estabilidad de las familias estadounidenses.

La resolución del Tribunal Supremo rechaza de manera concluyente la postura sostenida por el Gobierno, según la cual la IEEPA otorgaba al Presidente la autoridad de imponer aranceles de forma unilateral y al margen de las estrictas limitaciones de otras leyes arancelarias. El Supremo subrayó que cualquier iniciativa que atribuya extraordinarios poderes arancelarios al Ejecutivo requiere una "autorización clara del Congreso".

Donald Trump advirtió públicamente a mediados de enero, según reportó el medio, que un fallo adverso del Supremo respecto a las tarifas derivaría en la obligación de devolver "billones" de dólares en concepto de aranceles recaudados, situación que a su juicio representaría "un completo desastre" para las finanzas públicas del país.

La petición de la NRF incorpora un llamado a que los tribunales inferiores garanticen un procedimiento expedito para que las empresas estadounidenses recuperen los importes abonados por concepto de estos aranceles. La organización argumenta, según detalló el medio, que el reembolso de los gravámenes se traduciría en un estímulo inmediato para la economía nacional y dotaría al sector privado de recursos para reinversión tanto en infraestructura propia como en generación de empleo y mejoras para sus clientes.

El fallo del Supremo se inscribe en un contexto de debate sobre el alcance de las facultades presidenciales en materia de comercio internacional. Al apoyar el dictamen de la instancia inferior, la mayoría del tribunal especificó que la Casa Blanca carece del poder de convertir de facto la IEEPA en un instrumento para promulgar políticas comerciales de amplio alcance sin la intervención legislativa del Congreso.

Integrantes de la industria minorista estadounidense han sostenido que la imposición unilateral de aranceles generaba incertidumbre tanto para importadores como para fabricantes, afectando las cadenas de suministro y provocando un encarecimiento de los bienes para los consumidores. Según publicó el medio, la NRF considera que la reciente decisión judicial dota de mayor previsibilidad a las reglas de intercambio internacional, panorama que beneficia la planificación y las inversiones de largo plazo en el sector.

La controversia por el empleo de la IEEPA como fundamento legal para la política arancelaria tuvo repercusiones directas sobre un gran número de empresas, que según indicó la NRF, debieron absorber el costo de los aranceles durante años en un escenario sin claridad normativa. El fallo del Tribunal Supremo reconfigura el papel de la Presidencia en este rubro y exige una mayor participación del poder legislativo en la estructuración de los marcos normativos que rigen la actividad comercial entre Estados Unidos y otros países.

La Federación Nacional de Minoristas reiteró, según consignó el medio, que asegurar el reembolso a los importadores constituiría un mecanismo eficiente para reactivar el circuito económico, incidiendo positivamente tanto en las compañías como en la base trabajadora y los núcleos familiares que dependen de la solidez del mercado interior estadounidense.