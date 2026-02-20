Agencias

El Parlament acoge el 5 encuentro del Grupo Interparlamentario por la Paz en Colombia

El Parlament de Catalunya ha acogido este viernes el quinto encuentro del Grupo Interparlamentario por la Paz en Colombia, organizado por la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, con el título 'El actual ciclo electoral en el contexto geopolítico regional' por la coincidencia con las elecciones en el país latinoamericano en mayo.

El vicepresidente segundo de la Cámara, David Pérez, ha inaugurado el acto expresando el "orgullo" que es para el Parlament acoger y dar continuidad a este encuentro, que nació en 2021 impulsado por el Espacio de Coordinación Estatal de Solidaridad con Colombia ante la preocupación por la situación del país, informa el Parlament en un comunicado.

Pérez ha subrayado la voluntad de cooperación y el "sentido de responsabilidad democrática" a favor de la consolidación de los acuerdos de paz en Colombia, y ha instado a que la jornada fuera fructífera en este sentido.

La presidenta de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, María del Rosario Vásquez, ha agradecido la "implicación sostenida" con la defensa de los derechos humanos y la construcción de la paz en Colombia, y ha destacado el momento determinante que, a su juicio, vive el país en este año electoral.

La jornada ha incluido una mesa redonda sobre el contexto actual en Colombia y otra sobre el proceso electoral del 2026 y la propuesta de misión internacional de observación electoral impulsada por el Parlament.

