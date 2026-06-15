Opositores en EEUU reclutan abogados para armar este año la base legal de una "Cuba libre"

Pedro Pablo Cortés

Miami, 15 jun (EFE).- Opositores cubanos agrupados en el Acuerdo de Liberación y la Asociación de Abogados Cubanoestadounidenses (CABA, en inglés) lanzaron este lunes una campaña para reclutar especialistas legales en la isla y en la diáspora para preparar las bases juridicas de una "Cuba libre", escenario que prevén este año.

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Rosa María Payá, coordinadora del Acuerdo de Liberación, expresó a pregunta de EFE que tienen la expectativa de que este 2026 comience la transición política en Cuba, con el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, como "principales aliados" para alcanzar dicho escenario.

"Hay una pregunta muy difícil y es la pregunta de: ¿qué pasa el día después?. Hoy estamos respondiendo a esa pregunta. Estamos construyendo los cimientos jurídicos de una Cuba democrática antes, incluso, de que cambie el régimen", declaró Payá -en una conferencia de prensa en Miami-.

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Los exiliados en Florida están "preparando las normas para la transición y las bases del Estado de derecho para que estén listas desde el primer día" del "colapso de la dictadura" de Miguel Díaz-Canel y los Castro, agregó Paya, quien también es integrante de la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH)

"Queremos estar preparados para gobernar, queremos estar preparados para liderar, para acompañar la transición en el momento en que el poder se fracture en Cuba. Por eso estamos pasando de una hoja de ruta política unificada a la construcción de la capacidad institucional necesaria para ejecutarla", indicó Payá.

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Los objetivos de la alianza

La campaña, que se presenta en medio de la creciente presión de Trump a La Habana, busca aprovechar que Cuba tiene una "diáspora que ha prosperado en la nación más poderosa del mundo", ahondó la líder opositora, pues tan solo en Florida hay 1,6 millones de habitantes de origen cubano, más de la mitad de todo Estados Unidos.

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El proyecto tiene tres iniciativas: adaptar la Ley de Transición que propuso CABA desde hace 15 años, construir una infraestructura jurídica para la isla y contar con asesoría legal para los miembros de la coalición que asuma el poder.

"Este es un año de esperanza, pero no basta con esperar y confiar en que las cosas mejoren por sí solas. Hay que trabajar para construir la Cuba democrática y próspera que todos deseamos ver. Un elemento absolutamente fundamental para esta Cuba es una base jurídica sólida", indicó, por su parte, Jordi Martínez-Cid, presidente de CABA.

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Por ello, la campaña busca reclutar abogados, jueces y estudiantes de derecho de la diáspora cubana en Estados Unidos y otros países, apuntó Diana Arteaga, jefa de la comisión sobre Cuba de CABA.

La campaña se anuncia ante las esperanzas de los exiliados cubanos en Miami por la creciente presión de la Administración Trump, que la semana pasada sancionó a la petrolera estatal cubana Unión Cuba-Petróleo (CUPET).

Además, el secretario de Guerra Estados Unidos, Pete Hegseth, viajó el miércoles pasado a la bahía de Guantánamo, donde respondió -ante una posible captura de Díaz-Canel al estilo del expresidente venezolano Nicolás Maduro- que "todas las opciones están sobre la mesa".

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"Cuando Cuba sea libre, que va a ser libre, y ese proceso va a comenzar durante el 2026, en algún momento del 2026, el proceso de liberación de Cuba va a empezar, cuando vivamos en libertad y en democracia", opinó José Daniel Ferrer, líder desde 2025 de los disidentes cubanos exiliado en Miami.

El Acuerdo de Liberación, firmado en marzo pasado, es un pacto entre opositores cubanos para unirse en una sola fuerza coordinada, establecer un marco integral de transición y reunir capacidades de gobierno. EFE

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